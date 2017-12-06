Рейдовый перегрузочный комплекс для перевалки нефти «Лукойл»

До конца этого года для перевалки грузов «Лукойл» в порту Мурманск будет создан рейдовый перевалочный комплекс. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в ходе 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«У нас есть компании, которые уже развивают свою инфраструктуру. Яркий пример тому – «Норильский никель», — рассказал Алексей Тюкавин. — В этом году они сдали в эксплуатацию свой перегрузочный терминал мощностью более 1 млн тонн. Нефтяные компании, которые работают на Западной Арктике, прекрасно понимают, что вывозить напрямую — даже на западное направление, — дорогостоящее мероприятие, поэтому все занимаются так или иначе перевалкой своих грузов в Мурманске». Так, по словам Алексея Тюкавина, для грузов компании «Газпром нефть» создан рейдовый перевалочный комплекс «Норд». В этом году мы ожидаем, что такой же комплекс до конца года будет создан для грузов, которые вывозит сегодня «Лукойл» с Варандея».

Также он отметил, что грузооборот порта Мурманск в этом году достигнет 50 млн тонн.