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    • Рейдовый перегрузочный комплекс для перевалки нефти «Лукойл»

    06.12.2017
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    • До конца этого года для перевалки грузов «Лукойл» в порту Мурманск будет создан рейдовый перевалочный комплекс. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в ходе 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

    «У нас есть компании, которые уже развивают свою инфраструктуру. Яркий пример тому – «Норильский никель», — рассказал Алексей Тюкавин. — В этом году они сдали в эксплуатацию свой перегрузочный терминал мощностью более 1 млн тонн. Нефтяные компании, которые работают на Западной Арктике, прекрасно понимают, что вывозить напрямую — даже на западное направление, — дорогостоящее мероприятие, поэтому все занимаются так или иначе перевалкой своих грузов в Мурманске». Так, по словам Алексея Тюкавина, для грузов компании «Газпром нефть»  создан рейдовый перевалочный комплекс «Норд». В этом году мы ожидаем, что такой же комплекс до конца года будет создан для грузов, которые вывозит сегодня «Лукойл» с Варандея».

    Также он отметил, что грузооборот порта Мурманск в этом году достигнет 50 млн тонн.

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