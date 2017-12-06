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    • Появятся ли новые инвесторы у «Белкомура»?

    06.12.2017
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    • В ходе 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» генеральный директор АОА «Белкомур» Владимир Щелоков рассказал о возможности появления новых инвесторов проекта.

    Он напомнил, что в 2015 году было подписано между МК «Белкомур» и китайской Poly Technologies  (дочерней компании China Poly Group) соглашение о совместных намерениях по реализации проекта строительства магистрали «Белкомур» в рамках частной концессионной инициативы. «В соответствии с этим соглашением китайская корпорация стопроцентно профинансирует проект, — рассказал Владимир Щелоков. – Кроме того, параллельно подписанло соглашение об инвестициях с глубоководным портом Архангельск. При этом китайцы не настаивают на своем стопроцентном участии в проектах. Они готовы рассматривать российских и иностранных партнеров, которые готовы зайти в этот проект деньгами».

    Он добавил, что «в связи с договоренностью с китайскими партнерами, такие переговоры уже ведутся». «Я думаю, что, если все будет идти в соответствии с тем графиком, который есть, у нас появятся новости весной следующего года», — сказал Владимир Щелоков.

    По словам Владимира Щелокова, стоимость проекта «Белкомур» в ценах 2016 года составляет 5,5 млрд долларов, инвестиции в порт Архангельск – 3 млрд долларов.

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