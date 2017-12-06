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    • Повезут ли дирижабли арктические грузы?

    06.12.2017
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    • В качестве альтернативы железной дороге, морскому, авиационному и автомобильному транспорту в транспортировке грузов в Арктике могут использоваться дирижабли. Об этом заявил начальник МНОЦ «Арктические транспортные системы и технологии» института международных транспортных коммуникаций Российского университета транспорта Александр Вылиток в ходе 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

    «Это в значительной степени обеспечит круглогодичный режим выполнения транспортных задач в арктической зоне России. В условиях бездорожья они могут обеспечить грузовые и пассажирские перевозки в дополнение к традиционному транспорту», — сказал Александр Вылиток. — К каждому объекту ведь железную дорогу не сделаешь».

    Он считает, что транспортные проблемы, том числе северного завоза, могут решить дирижабли. «В настоящее время изучается вопрос экономической и технической концепции дирижаблей нового поколения, базирующихся на принципиально новых конструкторских и эксплуатационных решениях и российских ноу-хау, — сказал Александр Вылиток. – Они будут объединять все лучшие свойства и достоинства, что есть в трех видах летательных аппаратах: самолетах, вертолетах и дирижаблей. К таким разработкам были привлечены лучшие специалисты России, пока они не имеют аналогов за рубежом».

    Применяемые решения делают дирижабли практически всепогодными и имеющими хорошие эксплуатационные характеристики: вертикальные взлет и посадка, продолжительность полета, «доставка грузов от двери к двери».  В настоящее время проработан базовый вариант дирижаблей с грузоподъемностью 30 тонн со скоростью до 150 км/ч.

    В беседе с SeaNews Александр Вылиток пояснил, что пока проект по внедрению дирижаблей в транспортную систему только на бумаге. «Эту тему на правительственном уровне пока не рассматривают, — пояснил он. – Наш центр будет добиваться и доказывать целесообразность использования дирижаблей в Арктике. Если бы сейчас у нас была бы такая техника, то многие вещи можно было бы делать дешевле. Да, проект, дорогой, много чего надо сделать по его внедрению, но актуальность дирижаблей в арктической зоне очевидна».

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