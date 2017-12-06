Новый элеватор запустили в Новороссийском порту

Россия сможет существенно увеличить объемы экспорта зерна до 70-80 млн тонн в год. Об этом заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов на открытии нового элеватора в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию нового элеватора позволит увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 240 тысяч тонн и значительно снизить логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру города.

Отметим, что НКХП в 2014 году приступил к реализации масштабного проекта по увеличению мощностей предприятия с 3,5 млн тонн до 6,1 млн тонн в год. В рамках проекта планируется реконструировать существующие элеваторы, внутренние железнодорожные пути и причал. Также проект включал в себя строительство зернохранилища емкостью 100 тыс. тонн и экспортной эстакады.

По данным министерства сельского хозяйства РФ, НКХП в текущем сезоне существенно нарастил объемы перевалки зерна. В период с 1 июля по 30 ноября текущего года они составили свыше 2,8 млн тонн, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.