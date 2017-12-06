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    • Новое назначение в «РЖД Логистика»

    06.12.2017
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    • Совет директоров АО «РЖД Логистика» назначил Андрея Тонких первым заместителем генерального директора. Он приступил к своим обязанностям 4 декабря.

    В новой должности Андрей Тонких курирует вопросы международной коммерческой деятельности компании, разработки стратегии, а также внедрения новых проектов и направлений бизнеса логистического оператора.

    Андрей Викторович Тонких родился в 1977 году. В 1999 году закончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Юриспруденция», в 2004 году получил ученую степень кандидата юридических наук. С 1999 по 2015 годы работал в Министерстве путей сообщения РФ, занимал руководящие посты в Министерстве транспорта РФ, НП «СОЖТ». С 2016 года являлся начальником департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД».

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