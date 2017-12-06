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    • «Макаровка» подготовит кадры для проекта «Ямал-СПГ» по требованиям Полярного кодекса

    06.12.2017
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    • Подготовка по требованиям Полярного кодекса в «Макаровке» будет вестись также на примере флота и сооружений проекта «Ямал-СПГ».

    ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова осуществил привязку проводимой подготовки по Полярному кодексу к специфике реализации проекта «Ямал-СПГ». Для решения этой задачи университет ввел в эксплуатацию новейшие математические модели судов арктического флота, которые будут участвовать в реализации проекта «Ямал-СПГ».

     В соответствии с достигнутой договоренностью между университетом и Крыловским государственным научным центром (КГНЦ) навигационный тренажерный комплекс, который находится в совместной эксплуатации партнеров для проведения научно-исследовательской деятельности и подготовки членов экипажей судов, пополнился моделями судов, участвующими в проекте Ямал-СПГ.

    Новые прецизионные математические модели  танкера-газовоза типа «Кристофф де Маржери», ледокола типа «Таймыр», нового ледокола типа «Обь», ледокольных буксиров «Пур» и «Юрибей» установлены на тренажер и включены в упражнения, сценарии которых разработали инструкторы Морского учебно-тренажерного центра (УТЦ) университета. Следует отметить, что ледокол «Обь» оборудован четырьмя винто-рулевыми колонками типа Azipod ( 2- в корме, 2 — в носу). На настоящее время это единственный ледокол такого типа в РФ. А разработанные модели уникальны в своем роде и не имеют аналогов, рассказали SeaNews в «Макаровке».

     Поставка моделей судов осуществлена компанией «Транзас Навигатор» вместе с разработанной моделью акватории морского порта Сабетта.

    Установленные модели предназначены для проведения работ по моделированию безопасного движения судов в замерзающих морях российской Арктики, для комплексных учений экипажей танкеров, ледоколов, буксиров. Они позволяют проводить обучение судоводителей в соответствии с требованиями Полярного кодекса и с учётом новых поправок к Конвенции ПДНВ 1978 г., вступающих в силу с 1 июля 2018 года.

    Морским УТЦ Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова разработана линейка курсов для обучения экипажей эксплуатации судов в полярных водах. Ряд программ прошел международную аккредитацию одного из крупнейших классификационных обществ в мире – NKK (Class NK), а также получил одобрение Администрации Республики Маршалловых островов. Ледовый тренажёр КГНЦ, используемый университетом,  позволяет эффективно отрабатывать все важнейшие практические навыки работы во льдах. ГУМРФ расширяет также сотрудничество в этом направлении с финскими коллегами, практические занятия проводятся, в том числе, на борту финского судна ледового класса в Балтийском море, а также на борту действующего ледокола в Санкт-Петербурге.

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