Информационно-аналитическое агентство

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    • Более 40 млн тонн за 10 месяцев

    06.12.2017
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    • С января по октябрь этого года морской порт Мурманск перевалил 42,5 млн тонн грузов. Такие данные привел министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин в рамках 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее». При этом объем наливных грузов составил 23,9 млн тонн, сухих грузов – 18,6 млн тонн.

    «Через Мурманскую область проходит достаточно большое количество экспортных грузов, — рассказал Дмитрий Соснин. – И в последнее время и через порт Мурманск, и через железную дорогу мы принимаем те грузы, которые связаны с развитием Арктики, а также с шельфовых месторождений. Они тоже являются экспортно ориентированными».

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