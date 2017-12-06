Более 40 млн тонн за 10 месяцев

С января по октябрь этого года морской порт Мурманск перевалил 42,5 млн тонн грузов. Такие данные привел министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин в рамках 7-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее». При этом объем наливных грузов составил 23,9 млн тонн, сухих грузов – 18,6 млн тонн.

«Через Мурманскую область проходит достаточно большое количество экспортных грузов, — рассказал Дмитрий Соснин. – И в последнее время и через порт Мурманск, и через железную дорогу мы принимаем те грузы, которые связаны с развитием Арктики, а также с шельфовых месторождений. Они тоже являются экспортно ориентированными».