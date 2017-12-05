Информационно-аналитическое агентство

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    • 5 декабря в истории транспортной отрасли

    05.12.2017
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    • 1664 год. В проливе у северной оконечности Уэльса затонул фрегат “Меней”. Погибли все члены экипажа и пассажиры (80 жертв), кроме одного. Счастливчика звали Хью Уильямс. В этот же день 1785 года  в проливе у северной оконечности Уэльса затонул английский корвет “Кинг Джеймс”. Спасся единственный матрос, по имени… Хью Вильямс. В 1860 году, опять-таки, 5 декабря и в том же районе, пошла ко дну рыбацкая шхуна. И как, вы думаете, звали единственного спасшегося? Правильно – Хью Вильямс.

    1957 год.  СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Атомный ледокол «Ленин» стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути (между Дальним Востоком и Европейской частью России), а также экспедиционного плавания в Арктике. Над проектом корабля работали ученые во главе с физиком Анатолием Александровым. Ледокол «Ленин» был длиной 134,0 метра и шириной 27,6 метра, с удлиненной средней надстройкой и двумя мачтами, а также в кормовой части взлетно-посадочной площадкой для вертолетов ледовой разведки. Высота борта составляла 16,1 метра. Водоизмещение – 16,0 тысяч тонн.

    1972 год. В СССР собран первый автомобиль ВАЗ-2103.

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