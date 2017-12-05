Финансы НМТП

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по МСФО за девять месяцев 2017 года.

Выручка группы составила 661,6 млн долларов, на 1,9% больше, чем за три квартала 2016 года.

Показатель EBITDA сократился на 6,7% до 482,5 млн долларов. Чистая прибыль снизилась на 26,4% до 359,4 млн долларов.

Размер денежных средств и их эквивалентов в распоряжении группы снизился относительно начала отчетного периода на 35,9% и достиг 150,2 млн долларов.

Чистый долг группы за счет увеличения денежных средств снизился по сравнению с состоянием на начало года на 1,3% 1,146 млрд долларов.