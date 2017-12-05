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    • Первая партия СПГ с Ямала

    05.12.2017
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    • Сегодня завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии. Проектная мощность первой технологической линии составляет 5,5 млн тонн СПГ в год.

    В пятницу, 8 декабря этого года, запланирована погрузка первой партии СПГ.

    Как сообщает пресс-служба Новатэк, погрузка будет осуществляться в порту Сабетта на СПГ-танкер «Кристоф де Маржери». Напомним, что это первый в мире газовоз ледового класса Arc7.

    Всего на заводе «Ямал СПГ» будут работать три производственные линии общей мощностью в 16,5 млн тонн сжиженного газа в год. Отметим, что весь газ «Ямал СПГ» уже законтрактован. Завод будет работать на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. 

    Акционерами завода выступают НОВАТЭК (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).  На полную мощность предприятие должно выйти в 2019 году.

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