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    • О каботажных автомобильных перевозках в странах ЕАЭС

    05.12.2017
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    • Реализацию программы поэтапной либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Программа утверждена на уровне президентов стран ЕАЭС в мае 2015 года и рассчитана на период с 2016 по 2025 годы.

    Как говорится в официальном сообщении ЕЭК, ключевая задача этой инициативы состоит в том, чтобы сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта.

    Первоначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе к 2025 году. В рамках реализации документа страны Союза должны принять нормативные правовые акты, которые устанавливают право любого перевозчика, допущенного на основании законодательства государства-члена к выполнению международной автомобильной перевозки грузов, на проведение каботажных автомобильных перевозок грузов на временной основе.

    Представители Армении, Беларуси и Кыргызстана заявили о готовности с 2018 года приступить к реализации второго этапа программы, представители России – первого, после принятия соответствующего федерального закона.

    Согласно условиям первого этапа Программы поэтапной либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов и до окончания второго этапа либерализации (до конца 2019 года) при осуществлении каботажной перевозки грузов в транспортном средстве должны находиться специальное разрешение, выданное соответствующим органом государства-члена, а также бортовой журнал с информацией, подтверждающей правомерность осуществления такой перевозки. При этом компетентный орган одного государства-члена передает бланки соответствующих спецразрешений компетентному органу другой страны Союза. Форма бортового журнала и порядок его ведения утверждаются органами транспортного контроля государств-членов.

    Также предусмотрено, что на первом этапе перевозчики стран Союза смогут осуществить одну каботажную перевозку на территории Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Беларуси (Гомельская, Могилевская или Витебская области), Кыргызстана (Таласская, Чуйская или Иссык-Кульская области) России (для перевозчиков из Беларуси – по территории Брянской, Псковской или Смоленской области) только после завершения международной перевозки грузов из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в попутном направлении в страну регистрации.

    На втором этапе будет разрешена одна каботажная перевозка из любого региона государства-члена ЕАЭС на территорию Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Беларуси (Гомельская, Могилевская или Витебская области), Кыргызстана (Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская области) и России (для перевозчиков из Беларуси – на территорию Брянской, Псковской или Смоленской области).

    Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о создании вспомогательного органа по координации взаимодействия государств-членов в целях реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики – Совета министров транспорта.

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