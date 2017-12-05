Назначение в ЮТУ

Приказом ФТС России от 01.12.2017г. № 3672 первым заместителем начальника Астраханской таможни назначен подполковник таможенной службы Олег Галичкин.

По данным Южного таможенного управления, службу в таможенных органах Олег Галичкин начал в 2002 году с должности таможенного инспектора.

До последнего времени был начальником Советского таможенного поста Астраханской таможни.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством. Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалью «За усердие», медалью «За службу в таможенных органах» II и III степени, юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».