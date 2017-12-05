Железнодорожные контейнеры

По итогам 11 месяцев 2017 перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети железных дорог России составила 2396,3 тыс. TEU. Это на 23,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 7,8%, до 829,56 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 17% до 760,6 тыс. TEU, импортные – на 46,5% до 489,6 тыс. TEU и транзитные – на 67,7% до 316,5 тыс. TEU.

Согласно оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках в контейнерах сельскохозяйственных машин – рост 2,6 раза (10,6 тыс. TEU).

Также значительный рост отмечен в перевозках автомобилей – на 56,8% (до 165,7 тыс. TEU), промышленных товаров – на 48,1% (до 234,4 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – на 45,2% (51,6 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 44,1% (до 160,3 тыс. TEU). Метизов было перевезено на 45,9% больше, чем за 11 месяца 2016 года – 212,9 тыс. TEU.

За 11 месяцев этого года увеличились также перевозки в контейнерах химикатов и соды на 13,2% (до 369,8 тыс. TEU), бумаги – на 6,1% (до 263 тыс. TEU), лесных грузов – 28,9% (до 246,2 тыс. TEU), строительных грузов – на 3,7% (до 80,7 тыс. TEU). Цветных и черных металлов за отчетный период перевезли больше на 8,9% (общий объем составил 102,4 тыс. TEU) и на 28,5% (95,3 тыс. TEU) соответственно.

Металлолома за январь-ноябрь 2017 года по сети РЖД было перевезено 21,7 тыс. TEU, это на 13% больше, чем годом ранее.

В ноябре перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети РЖД составила 232,6 тыс. TEU (плюс 18,7% к уровню ноября 2016 года и минус 3,8% к уровню октября 2017 года).

Для сравнения, в 2016 году по сети РЖД во всех видах сообщений перевезено 2 134,7 тыс. TEU груженых контейнеров (+11% по сравнению с 2015 годом).