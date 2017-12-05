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    • Грузооборот российского транспорта

    05.12.2017
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    • По итогам января-октября 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 6 млрд 397,8 млн тонн. Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года на 2,7%.

    Более 67% от общего объема перевозок всеми видами транспорта приходится на автомобили.

    Автотранспортом за 10 месяцев этого года было перевезено 4 млрд 294,7 млн тонн грузов, что на 2% больше показателя прошлого года.

    По данным Госкомстата РФ, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с показателем января-октября 2016 года выросли на 3% до 1 млрд 049,6 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 16,2% до 20,8 млн тонн.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 7,4%, до 99,1 млн тонн.

    Перевозки воздушным транспортом увеличились на 8,6% и составили порядка 0,9 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 932,4 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,3%.

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