Total поставит СПГ для контейнеровозов-гигантов CMA CGM

Total подписала с CMA CGM соглашение о поставке 300 000 тонн сжиженного природного газа в год. Поставки рассчитаны на 10 лет и начнутся с 2020 года.

Как говорится в официальном сообщении CMA CGM, СПГ будет предназначен для девяти новостроев-контейнеровозов вместимостью 22 000 TEU каждый, сдача в эксплуатацию которых планируется в начале 2020 года.

Согласно документу, Total разработает специальное решение для поставок СПГ. В настоящее время компания рассматривает возможность фрахтования на долгосрочной основе СПГ-бункеровщика, который бы не только поставлял СПГ CMA CGM в Европе, но и для других потребителей этого же региона.

Кроме того, компании достигли принципиальной договоренности о потенциальных поставках для девяти новостроев CMA CGM горюче-смазочных материалов.