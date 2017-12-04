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    • Total поставит СПГ для контейнеровозов-гигантов CMA CGM

    04.12.2017
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    • Total подписала с CMA CGM соглашение о поставке 300 000 тонн сжиженного природного газа в год. Поставки рассчитаны на 10 лет и начнутся с 2020 года.

    Как говорится в официальном сообщении CMA CGM, СПГ будет предназначен для девяти новостроев-контейнеровозов вместимостью 22 000 TEU каждый, сдача в эксплуатацию которых планируется в начале 2020 года.  

    Согласно документу, Total разработает специальное решение для поставок СПГ. В настоящее время компания рассматривает возможность фрахтования на долгосрочной основе СПГ-бункеровщика, который бы не только поставлял СПГ CMA CGM в Европе, но и для других потребителей этого же региона.

    Кроме того, компании достигли принципиальной договоренности о потенциальных поставках для девяти новостроев CMA CGM горюче-смазочных материалов.

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