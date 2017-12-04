Информационно-аналитическое агентство

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    • Rolls-Royce и ESA разработают новую технологию

    04.12.2017
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    • Rolls-Royce и Европейское космическое агентство (ESA) подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий дистанционного управления морским транспортом, а также содействии в инновациях европейской цифровой логистики.

    Как отмечается в официальном заявлении Rolls-Royce, партнеры будут развивать сервис «Satellite» Европейского космического агентства, который предполагает интеграцию спутниковых и наземных технологий мобильной связи 5G.

    В рамках соглашения планируется разработать и протестировать новые решений в области взаимодействия судовых и береговых систем, а также коммуникации между судами. Это позволит дистанционно и автономно управлять судоходством, инновационной логистикой, технологией smart ports. «Такие решения могут повысить пространственную ориентировку и ситуационную осведомленность для служб, которые управляют судном дистанционно, а также позволят спутникам одновременно собирать и обмениваться данными с судов», — поясняется в сообщении Rolls-Royce.

    По сообщению ESA, навигационное и телекоммуникационное оборудование Rolls-Royce, которое будет задействовано в новых комплексном сервисе, протестируют в техническом центре ESA в Нидерландах.

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