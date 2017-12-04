Mitsubishi Heavy Industries создаст две новые компании

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в связи с реорганизацией своего судостроительного бизнеса создает две компании, которые будут находиться в ее 100%-ной собственности, – Mitsubishi Shipbuilding и Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure.

Mitsubishi Shipbuilding будет сосредоточена на строительстве судов, требующих сложного оснащения, таких как паромы, суда, используемые государственными органами и т.п.. Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure будет осуществлять строительство крупных судов и плавучих конструкций. Также эта компания расширит сферу своей деятельности за счет разработки судов, работающих на новых видах топлива. Как говорится в официальном заявлении MHI, новые компании начнут работу с 1 января 2018 года.