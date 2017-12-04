Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Mitsubishi Heavy Industries создаст две новые компании

    04.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в связи с реорганизацией своего судостроительного бизнеса создает две компании, которые будут находиться в ее 100%-ной собственности, – Mitsubishi Shipbuilding и Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure.

    Mitsubishi Shipbuilding будет сосредоточена на строительстве судов, требующих сложного оснащения, таких как паромы, суда, используемые государственными органами и т.п.. Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure будет осуществлять строительство крупных судов и плавучих конструкций. Также эта компания расширит сферу своей деятельности за счет разработки судов, работающих на новых видах топлива. Как говорится в официальном заявлении MHI, новые компании начнут работу с 1 января 2018 года.

    168
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    StenaРеорганизация 21.11.2017 Stena Bulk реорганизует бизнес
    Stena Bulk проводит реорганизацию своего бизнеса, создав три сегмента: перевозки нефти и топлива (Crude & Fuel), перевозки нефтепродуктов […]
    0
    РеорганизацияСлияния и поглощения 12.05.2017 «K» Line объединяет компании
    “K” Line Group объявила о слиянии 1 июля этого года своих дочерних компаний Taiyo Nippon Kisen и Escobal […]
    0
    ExxonMobilHöeghMitsubishiTotalПакистанПроектСПГТерминал 21.11.2017 В Пакистане запустили СПГ-терминал
    Новый плавучий СПГ-терминал (FSRU) начал работу вчера в пакистанском порту Касим. Емкость хранения установки составляет 170 тыс. куб. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    01.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    01.12.2017 Грузы РЖД
    01.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики