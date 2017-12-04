Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • 4 декабря в истории транспортной отрасли

    04.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • 1946 год. Московский завод малолитражных автомобилей (ЗМА) выпустил первый экземпляр новой модели, получившей название «Москвич-400». Конструкция его скопирована с «Опель Кадет К38». Все необходимое технологическое оборудование было вывезено из Германии с завода Опель из города Рюссельсхайм.

    Родившись в Германии, автомобиль возродился в сталинском СССР и дожил на конвейере до хрущевской оттепели. На первый «Москвич» ставили мотор объемом 1,1 л и мощностью 23 л.с. Передняя подвеска — «Дюбонне», объединявшая амортизаторы и упругие элементы в одном корпусе, сзади продольные рессоры. Эта немецкая конструкция очень подошла для советских дорог. Правда, была и неприятная особенность – «плавание» на высокой скорости, что в неумелых руках могло привести к опрокидыванию. Поэтому шоссейная скорость не превышала 80 км/ч. В плане комфорта автомобиль был весьма аскетичным: без печки, со слабенькими стеклоочистителями, скорость которых зависела от оборотов двигателя (вакуумный привод!), и системой вентиляции, состоящей только из передних форточек. Для эксплуатации «Москвича» в морозы ниже минус 15 градусов инструкция советовала сливать на ночь не только воду, но и масло. А утром заливать его в двигатель нагретым.

    Помимо седана с заводским обозначением 400-420, делали фургон с деревянным грузовым отсеком «Москвич-400-422», кабриолет «Москвич-400-420А» и шасси под установку специализированных кузовов. С 1954 года выпускали модернизированную версию с 26-сильным двигателем – «Москвич-401». До 1956 года построили чуть более 216 тысяч «москвичей» моделей 400 и 401.

    1950 год. Совершил первый выезд первый советский «минивэн» — НАМИ-013. Машина получилась динамичной, очень необычно смотрелись проемы дверей, заходящие на крышу — решение, нашедшее применение только в середине 80-х годов. Но главным было то, что практически впервые советские автоконструкторы сами создали новую форму автомобиля, а не скопировали ее с иностранных прототипов.

    148
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АвтопромИстория 09.08.2017 9 августа в истории транспортной отрасли
    1803 год. Первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном. Фултон приступил к строительству своего первого парохода в Париже весной […]
    0
    АвтопромИстория 30.06.2017 30 июня в истории транспортной отрасли
    1946 год. Сошли с конвейера первые грузовики ГАЗ-51. Они пришли на смену технически устаревшей «полуторке» ГАЗ-АА. Новая модель […]
    0
    АвтопромЛедоколы 03.02.2017 3 февраля в истории транспортной отрасли
    1916 год. Положен первый лист киля легендарного ледокола «Красин». По заказу Морского министерства России судно было построено на […]
    0
    История 29.06.2017 29 июня в истории транспортной отрасли
    1793 год. Родился Йозеф Людвиг Франтишек Рессель, инженер-лесник, техник-изобретатель чешского происхождения, предложивший новый движитель для судна — гребной […]
    0
    АвтопромМорской транспорт 30.01.2017 30 января в истории транспортной отрасли
    1790 год. В  Англии на реке Тайн была испытана первая специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя […]
    0
    АвтопромИстория 14.11.2017 14 ноября в истории транспортной отрасли
    1896 год. В Великобритании сняты ограничения на передвижение автомобилей, введенные в 1865 году. По мнению законодателей, самоходные машины […]
    0
    Железная дорогаИсторияПроисшествия 24.07.2017 24 июля в истории транспортной отрасли
    1870 год. В Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско. 1915 год. В Чикаго при отходе от причала […]
    0
    История 29.08.2017 29 августа в истории транспортной отрасли
    События и факты 1885 год. Готтлиб Даймлер получил патент на «повозку для верховой езды с керосиновым двигателем». Это […]
    0
    АвиаперевозкиАвтопромКонтейнеровозыПассажирские перевозкиПроисшествия 02.05.2017 2 мая в истории транспортной отрасли
    1919 год. Открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего […]
    0
    АвтопромЖелезная дорога 03.04.2017 3 апреля в истории транспортной отрасли
    1696 году. В Воронеже спускаются на воду 2 корабля, 23 галеры, 4 брандера, построенные по указу Петра I. […]
    0
    АвтопромИстория 24.11.2017 24 ноября в истории транспортной отрасли
    1844 год. Родился Карл Бенц, один из создателей автомобиля. Получив техническое образование, Бенц некоторое время работал на разных […]
    0
    История 07.09.2017 7 сентября в истории транспортной отрасли
    События и факты
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    01.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    01.12.2017 Грузы РЖД
    01.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики