4 декабря в истории транспортной отрасли

1946 год. Московский завод малолитражных автомобилей (ЗМА) выпустил первый экземпляр новой модели, получившей название «Москвич-400». Конструкция его скопирована с «Опель Кадет К38». Все необходимое технологическое оборудование было вывезено из Германии с завода Опель из города Рюссельсхайм.

Родившись в Германии, автомобиль возродился в сталинском СССР и дожил на конвейере до хрущевской оттепели. На первый «Москвич» ставили мотор объемом 1,1 л и мощностью 23 л.с. Передняя подвеска — «Дюбонне», объединявшая амортизаторы и упругие элементы в одном корпусе, сзади продольные рессоры. Эта немецкая конструкция очень подошла для советских дорог. Правда, была и неприятная особенность – «плавание» на высокой скорости, что в неумелых руках могло привести к опрокидыванию. Поэтому шоссейная скорость не превышала 80 км/ч. В плане комфорта автомобиль был весьма аскетичным: без печки, со слабенькими стеклоочистителями, скорость которых зависела от оборотов двигателя (вакуумный привод!), и системой вентиляции, состоящей только из передних форточек. Для эксплуатации «Москвича» в морозы ниже минус 15 градусов инструкция советовала сливать на ночь не только воду, но и масло. А утром заливать его в двигатель нагретым.

Помимо седана с заводским обозначением 400-420, делали фургон с деревянным грузовым отсеком «Москвич-400-422», кабриолет «Москвич-400-420А» и шасси под установку специализированных кузовов. С 1954 года выпускали модернизированную версию с 26-сильным двигателем – «Москвич-401». До 1956 года построили чуть более 216 тысяч «москвичей» моделей 400 и 401.

1950 год. Совершил первый выезд первый советский «минивэн» — НАМИ-013. Машина получилась динамичной, очень необычно смотрелись проемы дверей, заходящие на крышу — решение, нашедшее применение только в середине 80-х годов. Но главным было то, что практически впервые советские автоконструкторы сами создали новую форму автомобиля, а не скопировали ее с иностранных прототипов.