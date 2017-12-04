SeaNews продолжает серию публикаций, посвященных вопросам внедрения механизма «единого окна» и электронного обмена данными между перевозчиками и государственными органами в морских пунктах пропуска

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЧАСТЬ 4.

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В предыдущих публикациях были рассмотрены 1-3 вопросы из ниже перечисленных:

(1) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372);

(2) Международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT;

(3) Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS);

(4) Модель данных Всемирной таможенной организации;

(5) Концепция интеллектуального «трубопровода данных»;

(6) Применения уникального номера UCR для реализации отслеживаемости товарных партий.

В настоящей статье №4 описывается Модель данных Всемирной таможенной организации.

Модель данных Всемирной таможенной организации

Модель данных всемирной таможенной организации (WCO Data Model, англ.) разработана в целях идентификации и упрощения бизнес-процессов на основе требований Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Брюссельского Протокола 1999 года (пересмотренная Киотская Конвенция).

В Компендиуме Всемирной Таможенной Организации (далее – ВтамО) «Как построить среду «единого окна» (том 1, глава 6, стр.109) приводится следующее определение модели данных ВТамО (WCO Data Model, англ.):

«Модель данных ВТамО представляет собой максимальный набор тщательно скомбинированных и гармонизированных требований к данным, полученным из трансграничных регулятивных норм. Эти требования являются взаимно поддерживающими и будут регулярно обновляться в целях удовлетворения процедурных и правовых потребностей Трансграничных регулятивных ведомств, таких как Таможенные ведомства, контролирующие операции экспорта, импорта и транзита». Модель данных ВТамО основана на пересмотренной Киотской конвенции, которая требует от Таможенных служб запрашивать минимальные данные для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Следовательно, Таможенным службам главным образом необходимы элементы данных, которые перечислены для каждой таможенной процедуры в соответствующих наборах данных. Эти внутренние ограничения противодействуют дальнейшему повышению требований к данным» (см. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/~/media/2477383E47674D2CB5F5EC24A360C453.ashx)

Основные преимущества внедрения WCO Data Model (см. «WCO Data Model 3.1. Harmonised Data Requirements & Standardised Messaging For the Single Window», SP Sahu, World Customs Organization. Rotterdam, 10 November 2010):

(1) снижение расходов участников внешнеэкономической деятельности, связанное с упрощением требований к предоставляемым данным;

(2) улучшение информационного взаимодействия и отчетности, связанное с повышением качества данных;

(3) единые требования государственных контрольных органов на границе к предоставляемым данным;

(4) обеспечение внедрения механизма «единого окна», в том числе:

модель данных ВТамО может служить основой при гармонизации данных;

модель данных ВТамО содержит требования к данным от органов таможни, статистики, фитосанитарного, ветеринарного надзора и др.

предоставляет готовый формат электронного сообщения для механизма «единого окна».

Разработка WCO Data Model осуществлялась в 3 этапа (версии 1.0, 2.0 и 3.0-3.5):

модель данных ВТамО версии 1.0 покрывала таможенные процедуры, связанные с импортом и экспортом товаров и грузов;

покрывала таможенные процедуры, связанные с импортом и экспортом товаров и грузов; модель данных ВТамО версии 2.0 была дополнена операциями европейского таможенного транзита и помещения товаров под процедуры транзита;

была дополнена операциями европейского таможенного транзита и помещения товаров под процедуры транзита; модель данных ВТамО версии 3.0 была дополнена операциями транзита на всех территориях, ответными сообщениями и связью с другими государственными контрольными органами на границе.

Рисунок 11. Место модели данных ВТамО в сфере упрощения процедур торговли

В настоящий момент действует версия 3.5 модели данных ВТамО. Модель данных WCO Data Model ver.3.5 разработана с применением средств UML (Унифицированного языка моделирования – Unified Modeling Language, англ.) и представляет собой библиотеку данных и их описаний с поэлементной привязкой к двум стандартным библиотекам ООН:

к справочнику элементов внешнеторговых данных UNTDED 2005; на котором основаны стандартные сообщения UN/EDIFACT;

к библиотеке корневых компонентов СЕФАКТ ООН (CCL, Core Components Library, англ.), на которой базируются XML схемы.

Модель данных WCO Data Model ver.3.5 включает в себя следующие компоненты:

базы гармонизированных данных,

международные коды и классификаторы,

информационные модели,

модели бизнес-процессов,

руководства по применению сообщений электронного обмена данными,

XML схемы.

Рисунок 12. Компоненты Модели данных ВТамО

Модель данных ВТамО версии 3.5. содержит стандарты и нормативы, регламентирующие информационный обмен между участниками ВЭД и государственными контролирующими органами – B2G (Business-to-Government, англ.), а также информационное взаимодействие между самими государственными контролирующими органами – G2G (Government-to-Government, англ.).

По информации официального издания ВТамО “WCO news” №84 от октября 2017 года, «достигнут прогресс в разработке модели данных ВТамО версии 3.7.0, которая будет подготовлена к публикации в декабре 2017 года».

Практическое применение модели данных ВТамО требует обязательного соблюдения следующих международных рекомендаций ЕЭК ООН:

Рекомендация ЕЭК ООН № 3 «Коды ИСО для представления названий стран»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 5 «Сокращения ИНКОТЕРМС. Алфавитный код ИНКОТЕРМС 2000»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 9 «Буквенные коды ИСО для представления валют»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 16 «ЛОКОД ООН. Классификатор портов и других пунктов»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 17 «Сокращения ПАЙТЕРМС для условий платежа»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 19 «Коды видов транспорта»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 20 «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле»;

Рекомендация ЕЭК ООН № 21 «Коды для пассажиров, видов груза, упаковки и материала упаковки».

Модель данных ВТамО предполагает использование стандартных описаний сообщений UN/EDIFACT и XML, которые имеют гибкую структуру и соответствуют профильным критериям, устанавливаемым уполномоченными ведомствами различных стран мира. Версия 3.5 модели данных ВТамО включает в себя Руководство по практическому применению стандартных сообщений UN/EDIFACT, сообщений XML, а также XML схемы.

В состав модели данных ВТамО версии 3.5 входит руководство по применению нового стандартного сообщения UN/EDIFACT для однократного представления государственным контрольным органам на границе всей информации от участника ВЭД при пересечении границы (ключевое условие функционирования механизма «единого окна»):

GOVCBR – сообщение UN/EDIFACT для государственных контрольных органов при пересечении границы (GOVernment Cross Border Regulatory message, англ.).

Сообщение GOVCBR позволяет осуществить основной принцип механизма «единого окна» – единовременно и однократно осуществлять подачу всего объема информации, необходимого для администрирования конкретной трансграничной сделки. GOVCBR позволяет уполномоченным ведомствам адаптировать типовое электронное сообщение для решения всего спектра задач, связанных с администрирование экспортно-импортных и транзитных операций.

При разработке национальной модели «единого окна» целесообразно использовать руководство ВТамО по применению стандартного сообщения GOVCBR для представления государственным контрольным органам на границе всей информации от участников ВЭД в рамках реализации третьего уровня эволюционной модели развития «единого окна» UNNExT (блок интегрированного управления границей для порта и/или системы портового сообщества).

Применение модели данных ВТамО позволяет существенно сократить время и затраты на разработку национальных и международных информационных систем.

Так, например, в соответствии с Рекомендацией №34 ЕЭК ООН при построении системы «единого окна» необходимо выполнить следующие этапы упрощения и стандартизации данных:

(1) Ввод. Подготовка национального перечня торговых данных.

(2) Определение. Регистрация названия, определения, представления (в виде формата или кода) элемента данных.

(3) Анализ искомой информации каждого элемента данных. Установление необходимости и использования искомой информации.

(4) Согласование. Консолидация перечня определенных и проанализированных торговых данных в форме рационализированного набора данных с использованием процесса согласования. Это предполагает решение использовать единое название элемента данных с единым определением и (или) единым кодом, также согласованное со Справочником элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (UN TDED).

Непосредственно гармонизация (устранение избыточности и дублирования данных, запрашиваемых различными государственными органами, осуществляется на этапе 3. При этом важную роль могут играть требования международных Конвенций, стандартов и рекомендаций.

При построении национальных «единых окон» в результате упрощения и стандартизации данных в соответствии с международной Рекомендацией СЕФАКТ ООН №34 в каждом государстве-члене Евразийского экономического союза может быть получен свой национальный перечень данных, который с одной стороны согласован с СЭВД ООН, и в то же время отличается по составу и перечню кодов от модели данных соседнего государства.

По этой причине представляется целесообразным при упрощении и стандартизации данных в государствах-членах Евразийского экономического союза сократить количество этапов за счет использования готовой модели данных Всемирной таможенной организации, так как модель данных ВТамО изначально гармонизирована и с UN TDED 2005, и с требованиями международных стандартов и рекомендаций:

Рисунок 13. Форматы (Format) и идентификаторы (UID) элементов WCO Data Model ver.3.5 соответствуют UN TDED 2005

Кроме того, при внедрении Модели данных ВТамО в каждой стране должно быть разработано собственное национальное Руководство по практическому применению сообщений UN/EDIFACT и соответствующих XML схем.

Национальное Руководство по практическому применению сообщений UN/EDIFACT должно содержать, помимо прочего, инструкции, из которых пользователи могут получить информацию о том, какие именно элементы данных и на каком этапе администрирования международной цепи поставки товаров должны быть представлены в контролирующие органы.

Соответственно XML схема также должна содержать аннотации, которые позволят пользователю получить четкое представление о том, какие именно элементы данных и на каком этапе администрирования международной цепи поставки товаров должны быть представлены в контролирующие органы. При разработке указанных руководств национальные таможенные администрации призваны воздержаться от отхода от международных стандартов, содержащихся в Модели данных ВТамО.