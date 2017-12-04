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    • Новый поезд FESCO

    04.12.2017
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    • FESCO в рамках контракта с ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского автопроизводителя Great Wall Motors) доставила первую партию оборудования на строящийся в Тульской области завод по производству автомобилей Haval. Груз был перевезен специально организованным для проекта контейнерным монопоездом по сухопутному коридору через Монголию.

    Транзитное время составило 11 суток, объем партии – 78 сорокафутовых контейнеров. Схема доставки по маршруту Тяньцзинь (Китай) – Эрлянь (Китай) – Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) – Новомосковск (Россия) была разработана в дополнение к задействованным в проекте сервисам через порты Владивосток и Санкт-Петербург на основе технологий, применяемых для доставки грузов из Китая через Монголию регулярными поездами FESCO – Mongolian Shuttle и Silk Way Shuttle. Для перевозки оборудования по сухопутному маршруту используются собственные контейнеры и платформы FESCO, а также платформы партнера компании – группы «Евросиб», в сотрудничестве с которой организован сервис Mongolian Shuttle.

    Как рассказали SeaNews в компании, следующая партия груза для строящегося завода Haval запланирована к доставке в первой половине декабря. Она пойдет через Владивостокский морской торговый порт.

    В рамках перевозки оборудования для строящегося завода Haval около 30% грузов в контейнерах планируется перевозить по сухопутному маршруту через Монголию, а 70% – через порт Владивосток. Негабаритное оборудование будет доставляться через порт Санкт-Петербург.

    После запуска завода Haval FESCO планирует задействовать маршрут Тяньцзинь – Монголия – Наушки – Новомосковск для транспортировки автокомплектующих, а также грузов розничных клиентов.

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