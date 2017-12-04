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    • Maersk открыл сервис на терминал Лорус Эс Си Эм

    04.12.2017
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    • «Лорус Эс Си Эм» принял на терминале «Пасифик Лоджистик» первый судозаход нового регулярного сервиса RU2 компании MCC Transport Singapore Pre Ltd.

    Как рассказали SeaNews в компании, первый судозаход состоялся 23 ноября. Прибывшие на судне «Contship Uno» контейнеры с автомобильными комплектующими после обработки на терминале будут направлены в центральную часть страны в составе ускоренных контейнерных поездов «Лорус Эс Си Эм».

    Сервис RU2 работает в ротации: Пусан (Республика Корея) / Поханг (Республика Корея) – Владивосток (РФ), частота сервиса – еженедельная. Как отмечают в «Лорус Эс Си Эм», запуск RU2 стал возможным благодаря модернизации приемной инфраструктуры терминала, что позволило принимать крупные суда. В компании рассчитывают, что это позволит в ближайшей перспективе привлекать большее количество клиентов и будет способствовать росту грузооборота на терминале.

    Помимо MCC Transport, который является региональным перевозчиком в составе Maersk, «Лорус Эс Си Эм» работает с корейской линией Sinokor, входящей в топ 50 крупнейших контейнерных перевозчиков в мире. Sinokor делает два судозахода в неделю на терминал «Пасифик Лоджистик».

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