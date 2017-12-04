Maersk открыл сервис на терминал Лорус Эс Си Эм

«Лорус Эс Си Эм» принял на терминале «Пасифик Лоджистик» первый судозаход нового регулярного сервиса RU2 компании MCC Transport Singapore Pre Ltd.

Как рассказали SeaNews в компании, первый судозаход состоялся 23 ноября. Прибывшие на судне «Contship Uno» контейнеры с автомобильными комплектующими после обработки на терминале будут направлены в центральную часть страны в составе ускоренных контейнерных поездов «Лорус Эс Си Эм».

Сервис RU2 работает в ротации: Пусан (Республика Корея) / Поханг (Республика Корея) – Владивосток (РФ), частота сервиса – еженедельная. Как отмечают в «Лорус Эс Си Эм», запуск RU2 стал возможным благодаря модернизации приемной инфраструктуры терминала, что позволило принимать крупные суда. В компании рассчитывают, что это позволит в ближайшей перспективе привлекать большее количество клиентов и будет способствовать росту грузооборота на терминале.

Помимо MCC Transport, который является региональным перевозчиком в составе Maersk, «Лорус Эс Си Эм» работает с корейской линией Sinokor, входящей в топ 50 крупнейших контейнерных перевозчиков в мире. Sinokor делает два судозахода в неделю на терминал «Пасифик Лоджистик».