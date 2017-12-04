Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2017

    04.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • На 48 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только ставки на Персидский залив и на Австралию и Новую Зеландию продолжили падение.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 5%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,8%.
    Ставки на порты западного побережья США выросли на 7,3%, на порты восточного побережья – на 13,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 2,5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 5,7%.

    На 48 неделе подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 4,3%.

    На внутриазиатском трейде изменений не произошло – ставки на всех направлениях оставались на уровне предыдущей недели.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    146
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АпрельГрузоперевозкиМартРоссияФевральЯнварь 19.06.2017 Морские перевозки выросли почти на четверть
    По итогам 4 месяцев 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 2 млрд 225,6 млн тонн. Это больше, […]
    0
    2017Безработные контейнеровозыГлобальноОктябрь 27.10.2017 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 16 октября флот безработных контейнеровозов существенно увеличился, как по вместимости, так и по числу судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноКонтейнерооборотМартФевральЮжная КореяЯнварь 16.05.2017 Контейнерооборот Южной Кореи
    Суммарный контейнерооборот портов Южной Кореи составил о итогам первого квартала 2017 года 6,5 млн TEU. Это на 3% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Азовское мореЗерноКаспийское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 14.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    На текущей неделе на фрахтовом рынке Азовского региона сохраняется восходящий тренд. С одной стороны, увеличение объемов рейдовой перевалки […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Контейнерный рынокФрахтовые ставки 27.01.2017 Китайский Новый год и фрахтовые ставки
    По данным источников, в этом году линии серьезно подошли к сокращению рейсов в преддверии китайского нового года. в […]
    0
    Спотовый рынокФрахтовые ставки 02.05.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017
    На 17 неделе значительно выросли спотовые ставки как на европейском, так и на американском направлении. Так, ставки из […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноГонконгИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 18.09.2017 Контейнерооборот Гонконга
    Контейнерооборот порта Гонконг за 8 месяцев этого года составил 13,7 млн TEU. Это на 8,4% больше показателя аналогичного […]
    0
    2017АвгустАпрельГрузоперевозкиИюльИюньМайМартРЖДСентябрьФевральЯнварь 02.10.2017 Грузы РЖД
    По итогам трех кварталов 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2017ЗерноМеталлоломНоябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    На прошлой неделе фрахтовые ставки рынка Черного моря на перевозку судами прибрежного плавания, а также балкерами Handysize пошли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Азовское мореЗерноИюньКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 15.06.2017 Возможно дальнейшее снижение ставок
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует тенденцию к снижению. По данным судового брокера Руфко, торговая активность […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Бункерное топливоБункерный бизнесБункеровкаГлобальноЯнварь 13.01.2017 Обзор мирового рынка бункеровки
    Топливо подешевело в большинстве исследуемых портов. Только в Пирее подорожали и мазут, и газойль, но не значительно. На […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноКонтейнерная линияРейтингЯнварь 20.01.2017 Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Dynamar, 25 крупнейших контейнерных линий продолжают оперировать 60% всех […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    01.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    01.12.2017 Грузы РЖД
    01.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики