Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2017

На 48 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только ставки на Персидский залив и на Австралию и Новую Зеландию продолжили падение.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 5%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,8%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 7,3%, на порты восточного побережья – на 13,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 2,5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 5,7%.

На 48 неделе подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 4,3%.

На внутриазиатском трейде изменений не произошло – ставки на всех направлениях оставались на уровне предыдущей недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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