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    • ИМО приняла предложение России

    04.12.2017
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    • Ассамблея Международной морской организации (ИМО) приняла предложение Министра транспорта РФ Максима Соколова активизировать работу по снижению административной нагрузки.

    Предложение Российской Федерации по активизации работы ИМО по снижению административной нагрузки, связанной с выполнением требований инструментов ИМО, которая была озвучена М. Соколовым в своем выступлении на открытии 30-й сессии Ассамблеи ИМО, нашло широкую поддержку государств-членов Организации.

    Как сообщили SeaNews в Минтрансе, документ Российской Федерации, содержащий предложения, направленные на снижение количества судовых документов, был представлен на пленарной сессии Ассамблеи Директором департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России В. Клюевым в рамках рассмотрения соответствующего пункта повестки дня.

    В своем выступлении В. Клюев отметил, что за последние 25 лет количество конвенционных свидетельств и документов, которые необходимо иметь на борту судна, увеличилось более, чем в четыре раза. Оформление этих документов и управление ими отнимает огромное количество времени и ресурсов экипажей судов, администраций флага, признанных организаций, и , самое главное, капитанов судов.

    Отдельно было обращено внимание, что внедряемые в настоящее время рядом государств системы электронных свидетельств не способны кардинально решить проблему, так как общее количество документов все равно не только не снижается, но и постоянно растет.

    В связи с этим Россия предложила кардинально пересмотреть подход к управлению существующим массивом административных требований, относящихся к сертификации и выдаче свидетельств и документов о соответствии требованиям конвенций и кодексов ИМО. Были обозначены конкретные возможные шаги по осуществлению этого предложения, направленные на оптимизацию количества судовых документов и повышению удобства работы с ними.

    Подавляющее большинство выступавших делегаций государств-членов ИМО согласилось с необходимостью принятия Международной морской организацией мер по снижению количества судовых документов, и с предложениями Российской Федерации в целом.

    По решению Ассамблеи Совету ИМО поставлена задача рассмотреть более детально предложения Российской Федерации, определить возможный механизм их реализации, обозначить необходимые сроки и требуемые ресурсы.

    Сохранению внимания ИМО на ближайшие годы к вопросу дальнейшего снижения административной нагрузки на экипажи судов, связанной, среди прочего, с количеством конвенционных судовых документов, также способствовал тот факт, что по предложению Российской Федерации этот вопрос был сохранен в повестке дня будущих Ассамблей ИМО. В этой связи можно рассчитывать на дальнейшую работу Организации в этом направлении, в которой Российская Федерация примет активное участие.

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