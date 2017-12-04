ИМО приняла предложение России

Ассамблея Международной морской организации (ИМО) приняла предложение Министра транспорта РФ Максима Соколова активизировать работу по снижению административной нагрузки.

Предложение Российской Федерации по активизации работы ИМО по снижению административной нагрузки, связанной с выполнением требований инструментов ИМО, которая была озвучена М. Соколовым в своем выступлении на открытии 30-й сессии Ассамблеи ИМО, нашло широкую поддержку государств-членов Организации.

Как сообщили SeaNews в Минтрансе, документ Российской Федерации, содержащий предложения, направленные на снижение количества судовых документов, был представлен на пленарной сессии Ассамблеи Директором департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России В. Клюевым в рамках рассмотрения соответствующего пункта повестки дня.

В своем выступлении В. Клюев отметил, что за последние 25 лет количество конвенционных свидетельств и документов, которые необходимо иметь на борту судна, увеличилось более, чем в четыре раза. Оформление этих документов и управление ими отнимает огромное количество времени и ресурсов экипажей судов, администраций флага, признанных организаций, и , самое главное, капитанов судов.

Отдельно было обращено внимание, что внедряемые в настоящее время рядом государств системы электронных свидетельств не способны кардинально решить проблему, так как общее количество документов все равно не только не снижается, но и постоянно растет.

В связи с этим Россия предложила кардинально пересмотреть подход к управлению существующим массивом административных требований, относящихся к сертификации и выдаче свидетельств и документов о соответствии требованиям конвенций и кодексов ИМО. Были обозначены конкретные возможные шаги по осуществлению этого предложения, направленные на оптимизацию количества судовых документов и повышению удобства работы с ними.

Подавляющее большинство выступавших делегаций государств-членов ИМО согласилось с необходимостью принятия Международной морской организацией мер по снижению количества судовых документов, и с предложениями Российской Федерации в целом.

По решению Ассамблеи Совету ИМО поставлена задача рассмотреть более детально предложения Российской Федерации, определить возможный механизм их реализации, обозначить необходимые сроки и требуемые ресурсы.

Сохранению внимания ИМО на ближайшие годы к вопросу дальнейшего снижения административной нагрузки на экипажи судов, связанной, среди прочего, с количеством конвенционных судовых документов, также способствовал тот факт, что по предложению Российской Федерации этот вопрос был сохранен в повестке дня будущих Ассамблей ИМО. В этой связи можно рассчитывать на дальнейшую работу Организации в этом направлении, в которой Российская Федерация примет активное участие.