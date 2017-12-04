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    • Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года

    04.12.2017
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    • 20 ноября судоходная компания «Волжское пароходство» завершила грузовую навигацию 2017 года и подвела ее итоги.

    Как сообщили SeaNews в компании, судами пароходства было перевезено 6,3 млн тонн грузов, что превышает показатель прошлого года на 21%. Навигация продолжалась 244 дня (с 22 марта по 20 ноября) — на два дня дольше, чем в прошлом году. в структуре перевозок экспортные грузы составили 4 млн тонн (рост по сравнению с 2016 годом 14%). Объем грузов, перевезенных по внутрироссийским маршрутам, увеличился на 600 тыс. тонн (35%) — до 2,3 млн тонн.

    В навигацию 2017 года треть от всего объема составили зерновые грузы. Перевезено 2,2 млн тонн зерна, на 40% больше, чем в прошлом году. Транспортировка серы сохранила уровень прошлогодних объемов и составила 1 млн тонн.

    Основным внутрироссийским грузом стала щебеночная продукция из карьеров Карелии. Суда пароходства перевезли 1,5 млн тонн щебня (рост по сравнению с 2016 годом 40%). Внутрироссийские перевозки других грузов (металла, соли, гравия, промышленного сырья) остались на уровне прошлого года.

    Отмечается, что в навигацию 2017 года на перевозках работали 79 судов грузового и буксирного флота, в том числе четыре теплохода типа «Волго-Дон» были введены в эксплуатацию в августе под дополнительные объемы грузов. Также в работе использовались 59 несамоходных секций.

    По завершению работы все суда поставлены на плановый ремонт, который проводится на базах технического обслуживания флота пароходства и судоремонтных заводах.

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