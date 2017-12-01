Maersk закрыл сделку по Hamburg Süd

30 ноября Maersk закрыл сделку по приобретению Hamburg Süd. Все официальные согласования получены.

Цена сделки составляет 3,7 млрд евро. Maersk Line профинансирует ее за счет синдицированного кредита.

Интеграция начинается с сегодняшнего дня. Подготовка и планирование этого процесса заняли целый год. Только due diligence потребовала изучения 20 тыс. документов.

Штат Maersk с учетом слияния составляет теперь 35,6 тыс. специалистов, доля линии в глобальных контейнерных перевозках превышает 19%.

Суммарная вместимость контейнерного флота двух линий составит 4,15 млн TEU, что соответствует 19,3% вместимости всего мирового контейнерного флота. В состав флота Maersk Line войдут 105 судов Hamburg Süd. Объединенный флот будет состоять из 772 vessels, собственных и зафрахтованных.

Как отметил CEO A.P. Moller — Maersk Сорен Скоу, у обеих компаний много общего – более 100-летняя история, семейный бизнес, ценности и любовь к работе.

«И хотя в течение ближайших месяцев мы непременно обнаружим вещи, которые нас разделяют, мы верим, что того, что нас объединяет, будет больше», – сказал он.

Напомним, Maersk заявил о намерении приобрести Hamburg Süd ровно год назад, 1 декабря 2016 года. Соглашение было подписано в марте 2017 года.

Ранее сообщалось, что после закрытия сделки Maersk намерен сохранить бизнес-модель и региональную коммерческую структуру Hamburg Süd. В частности, без изменений должно остаться разделение на пять регионов. Тогда же говорилось, что после слияния Maersk Line и Hamburg Süd планируют сформировать совместную управленческую команду.

Сегодня Maersk сообщил, что Оттмар Гаст покинет пост председателя правления Hamburg Süd и возглавит Наблюдательный совет компании. В состав Наблюдательного света войдет Hamburg Süd Сорен Тофт, Chief Operating Officer A.P. Moller — Maersk. Должность CEO Hamburg Süd займет Арнт Весперманн.