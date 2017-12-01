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    • Maersk закрыл сделку по Hamburg Süd

    01.12.2017
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    • 30 ноября Maersk закрыл сделку по приобретению Hamburg Süd. Все официальные согласования получены.

    Цена сделки составляет 3,7 млрд евро. Maersk Line профинансирует ее за счет синдицированного кредита.  

    Интеграция начинается с сегодняшнего дня. Подготовка и планирование этого процесса заняли целый год. Только due diligence потребовала изучения 20 тыс. документов.

    Штат Maersk с учетом слияния составляет теперь 35,6 тыс. специалистов, доля линии в глобальных контейнерных перевозках превышает 19%.

    Суммарная вместимость контейнерного флота двух линий составит 4,15 млн TEU, что соответствует 19,3% вместимости всего мирового контейнерного флота. В состав флота Maersk Line войдут 105 судов Hamburg Süd. Объединенный флот будет состоять из 772 vessels, собственных и зафрахтованных.

    Как отметил CEO A.P. Moller — Maersk Сорен Скоу, у обеих компаний много общего – более 100-летняя история, семейный бизнес, ценности и любовь к работе.

    «И хотя в течение ближайших месяцев мы непременно обнаружим вещи, которые нас разделяют, мы верим, что того, что нас объединяет, будет больше», – сказал он.

    Напомним, Maersk заявил о намерении приобрести Hamburg Süd ровно год назад, 1 декабря 2016 года. Соглашение было подписано в марте 2017 года. 

    Ранее сообщалось, что после закрытия сделки Maersk намерен сохранить бизнес-модель и региональную коммерческую структуру Hamburg Süd. В частности, без изменений должно остаться разделение на пять регионов. Тогда же говорилось, что после слияния Maersk Line и Hamburg Süd планируют сформировать совместную управленческую команду. 

    Сегодня Maersk сообщил, что Оттмар Гаст покинет пост председателя правления Hamburg Süd и возглавит Наблюдательный совет компании. В состав Наблюдательного света войдет Hamburg Süd Сорен Тофт, Chief Operating Officer A.P. Moller — Maersk. Должность CEO Hamburg Süd займет Арнт Весперманн.

     

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