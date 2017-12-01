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    • CMA CGM объединяет дочерние линии

    01.12.2017
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    • CMA CGM объявила о слиянии с 1 января 2018 года своих дочерних компаний MacAndrews и OPDR. Из заявления CMA CGM можно сделать вывод, что объединенная компания со штаб-квартирой в Гамбурге будет работать под именем MacAndrews.

    В CMA CGM рассчитывают, что слияние двух компаний, которые специализируются на внутриевропейских перевозках, позволит усилить позиции CMA CGM в мультимодальных сервисах в Европе.

    Компания будет предлагать 18 сервисов, она будет представлена в 16 странах, у нее будет 36 агентов. Персонал составит 595 человек (310 из OPDR и 285 из MacAndrews).

    CMA CGM приобрела MacAndrews в 2002 году. Компания представлена в Великобритании, на Пиренейском полуострове и в Польше. Сервисы OPDR, которую CMA CGM приобрела в 2015 году, покрывают Центральную Европу, Испанию (включая Канарские острова), Португалию и Марокко.

    Все рабочие места будут сохранены и все существующие сервисы продолжат работать, сообщает CMA CGM.

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