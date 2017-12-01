1 декабря в истории транспортной отрасли

1902 год. Британский инженер Фредерик Ланчестер, который известен как создатель первого британского автомобиля, получил патент на дисковые тормоза. Свое изобретение он применил на некоторых из выпускаемых им автомобилей. Однако такие тормоза в эксплуатации показали недостаточную эффективность из-за отсутствия в то время нужных материлов для их изготовления. Не получив широкого распространения, дисковые тормоза были надолго забыты. Только в начале 50-х годов их стали применять на спортивных автомобилях, а во второй половине – на престижных серийных. Широкое применение дисковых тормозов на массовых автомобилях началось только в конце 60-х годов ХХ века.

1903 год. На экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда». Один из самых первых холд-ап вестернов, положивший начало целому жанру в американском кино. Фильм идет всего 12 минут — но эти минуты произвели фурор в кинематографии. Эдвин С. Портер сумел раздвинуть рамки тогдашних художественных и технических приёмов. По сути, его работа — это уже серьёзное киноповествование, опирающееся на все достижения того периода.

В основу фильма положена повесть Скотта Марбла, написанная в 1896 году. Однако сценарий опирается и на реальные события, более поздние, чем книга Марбла. 29 августа 1900 года четверо преступников из банды «Дырка в стене», возглавляемой легендарным героем многих последующих вестернов Бутчем Кэссиди (он же Роберт ЛеРой Паркер), атаковала поезд № 3 «Юнион Пасифик», проходящий Тэйбл-Рок в Вайоминге. Бандиты заставили кондуктора отцепить пассажирские вагоны, затем взорвали сейф в почтовом вагоне и скрылись, унеся 5000 долларов наличными.

1913 год. На заводе Форда введена непрерывная сборочная линия (конвейер). С конвейера через каждые 2 часа 38 минут стал сходить автомобиль. Генри Форд стал первым человеком, который сделал автомобиль массовым. Тем самым он воплотил в жизнь лозунг: «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения».

До этого времени автомобили строили почти так же, как и дома: то есть, рабочие просто выбирали место в цеху и собирали машину снизу доверху. Такой способ стоил весьма дорого, и поэтому только богатые люди в те дни могли позволить себе купить автомобиль. Генри Форд решил снизить цены на автомобили, чтобы сделать его доступным для большинства людей. Для этого, по мнению Форда, было необходимо: 1) ограничить количество операций, выполняемых каждым рабочим; 2) приблизить работу к тем, кто ее выполнял, а не наоборот; 3) предусмотреть наиболее рациональную последовательность операций из всех возможных вариантов. На мысль о создании конвейера Форда натолкнула линия по обработке туш на одной из чикагских боен. В результате появилась сборочная линия по производству автомобилей. Каждый из рабочих, размещенный вдоль конвейера, осуществлял одну операцию, состоящую из нескольких (или даже одного) трудовых движений, для выполнения которых не требовалось практически никакой квалификации. По свидетельству Форда, для 43% рабочих требовалась подготовка до одного дня, для 36%- от одного дня до одной недели, а для 6% — 1-2 недели, для 14%- от 1 месяца до года. Введение конвейерной сборки привело к резкому росту производительности труда и снижению себестоимости продукции, положило начало массовому производству. Цена на автомобиль снизилась с 850 долларов до 290 долларов, что сделало его доступным миллионам американцев.

1930 год. В Швеции вступает в силу Закон об обязательном принудительном страховании автомобилей (ОСАГО).

1930 год. На судоверфи Джона Брауна, расположенной в графстве Клайдбенк, состоялась торжественная закладка лайнера “Queen Mary“ – одного из самых популярных и грандиозных плавучих сооружений за всю историю пассажирского флота.

1990 год. Проходчики, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились друг с другом под Ла-Маншем. Пробурили последнюю преграду и встретились в туннеле под Ла Маншем француз Филип Козетт и британец Грэхэм Фаг. Они пожали друг другу руки и выпили шампанского за самый длинный в мире подводный туннель — немногим более 50 километров, 38 из которых проложено под морским дном, в среднем на 45 метров ниже его уровня. Это сооружение, «поглотившее» сумму, эквивалентную 16 миллиардам евро, на сегодняшний день убыточно. На его обслуживание требуется больше средств, чем на аналогичные надземные сооружения, но цену на перевозки поднять нельзя — тогда просто никто не будет ездить в «подземке», предпочитая более дешевый водный путь.

1995 год. В КНР открылась Цзитунская железная дорога, на которой 100 % перевозок осуществлялось паровозами.