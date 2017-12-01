Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первый в мире гребной винт

    01.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Вчера в штаб-квартире Damen был представлен первый в мире сертифицированный гребной винт, напечатанный на 3D принтере, – WAAMpeller. Это совместная разработка RAMLAB, Promarin, Autodesk, Bureau Veritas и Damen.

    Винт был напечатан в порту Роттердам в лаборатории RAMLAB с применением компьютерной методики Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) с помощью программного обеспечения Autodesk. Конструкция винта разработана Promarin.

    Работа над проектом началась семь месяцев назад, прототип винта был создан еще в августе. «Производство второго винта было значительно улучшено, – сказал управляющий директор RAMLAB Винсент Вегенер. – В основном это касалось взаимодействия аппаратуры с программным обеспечением. Это очень важно, поскольку при укладке 298 слоев сплава никеля, алюминия и бронзы необходим жесткий контроль над всеми параметрами процесса».

    Во время тестовых испытаний винт был установлен на буксире модели Damen Stan Tug 1606. 20 ноября инженерами Damen были проведены испытания в присутствии представителей всех партнеров проекта. Программа включала в себя тестирование тяги и аварийной остановки, а также скорости. «Конечно, все мы немного нервничали – ведь инновации всегда сопряжены с определенным количеством неизвестных – но испытания прошли успешно», – сказал Кеес Кастерс, Project Engineer R&D Damen.

    Как сообщили SeaNews в Damen, гребной винт WAAMpeller был сертифицирован Bureau Veritas, которое принимало участие в проекте на этапах разработки, производства и тестирования.

    135
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Новости по теме
    ЕвросоюзПроектТехнологии 24.07.2017 Проект Fibreship получит 11 млн евро
    Евросоюз выделяет средства на инновационный проект «Fibreship» по строительству судов из армированных волокнистых полимерных композитов. Бюджет проекта составляет […]
    0
    Предварительное информированиеТаможенные процедурыТаможняТехнологии 27.01.2017 Что ждать от института обязательного предварительного информирования на транспорте?
    Катерина Марьянкова, партнер, адвокат, Адвокатское бюро «Лигал арт» Введение обязательного предварительного информирования на водном (морском и речном) транспорте […]
    0
    ITАвтоматизацияМониторингРефыТехнологии 12.04.2017 Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
    C. Steinweg внедрил систему автоматического мониторинга рефконтейнеров на многопрофильном терминале Süd-West Terminal в порту Гамбург. Как правило, рефконтейнеры […]
    0
    РостерминалугольТехнологии 14.06.2017 Ростерминалуголь запустит беспилотник
    АО «Ростерминалуголь первым из специализированных отечественных портов европейской части страны будет использовать беспилотник (квадрокоптер). Его запустят в целях […]
    0
    Rolls-RoyceИнновацииТехнологии 20.06.2017 Первое в мире автономное судно
    Rolls-Royce и международный оператор буксирных и спасательных судов Svitzer продемонстрировали первое в мире судно с дистанционным управлением. Компании […]
    0
    БеспилотникВосточный портИнновацииТехнологииЭкология 16.06.2017 «Фантом» в Восточном
    АО «Восточный Порт» сообщил о ведении на территории порта экологического и противопожарного мониторинга с помощью беспилотника (квадрокоптера). Летательный […]
    0
    Global PortsКонтейнерыЛогистический комплексТерминалТехнологииЯнино 19.05.2017 Научный подход к бизнесу
    О прогнозах на ближайшую перспективу, развитии технологий и потенциале тыловых терминалов рассказала генеральный директор тыловых терминалов группы Global […]
    0
    АвтоперевозкиИнновацииЛогистикаТехнологии 23.03.2017 Гибрид трака с троллейбусом
    Geodis присоединился к консорциуму французских компаний, объединившихся, чтобы заказать исследование возможностей и целесообразности «электрических шоссе». В конце февраля […]
    0
    ЗапретНаходкаТехнологииУголь 04.04.2017 Открытая перегрузка угля в портах может быть запрещена
    На заседании комитета экологии Госдумы РФ обсудили вопросы по угольной перевалке в портах Находка и Ванино, а также […]
    0
    ИнновацииНидерландыОбразованиеТехнологии 13.11.2017 Голландская встреча по морской логистике
    Генеральное консульство Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге совместно с Nuffic Neso Russia, представляющей голландское высшее образование в России, и […]
    0
    ВладивостокДальний ВостокДВТУТаможенное оформлениеТаможенные процедурыТаможняТехнологии 26.06.2017 Первое электронное судовое дело
    АО «Торговый порт Посьет» обратилось в Дальневосточное таможенное управление и во Владивостокскую таможню с инициативой по созданию на […]
    0
    Hyundai Merchant MarineITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии 07.09.2017 HMM встраивается в блокчейн
    Hyundai Merchant Marine сообщил об успешном завершении первого пилотного рейса, выполненного с применением блокчейн-технологии. По информации линии, рейс […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    01.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    01.12.2017 Грузы РЖД
    01.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    30.11.2017 Lada возвращается в Иорданию
    30.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    29.11.2017 Наши на Кубе
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики