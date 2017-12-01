Первый в мире гребной винт

Вчера в штаб-квартире Damen был представлен первый в мире сертифицированный гребной винт, напечатанный на 3D принтере, – WAAMpeller. Это совместная разработка RAMLAB, Promarin, Autodesk, Bureau Veritas и Damen.

Винт был напечатан в порту Роттердам в лаборатории RAMLAB с применением компьютерной методики Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) с помощью программного обеспечения Autodesk. Конструкция винта разработана Promarin.

Работа над проектом началась семь месяцев назад, прототип винта был создан еще в августе. «Производство второго винта было значительно улучшено, – сказал управляющий директор RAMLAB Винсент Вегенер. – В основном это касалось взаимодействия аппаратуры с программным обеспечением. Это очень важно, поскольку при укладке 298 слоев сплава никеля, алюминия и бронзы необходим жесткий контроль над всеми параметрами процесса».

Во время тестовых испытаний винт был установлен на буксире модели Damen Stan Tug 1606. 20 ноября инженерами Damen были проведены испытания в присутствии представителей всех партнеров проекта. Программа включала в себя тестирование тяги и аварийной остановки, а также скорости. «Конечно, все мы немного нервничали – ведь инновации всегда сопряжены с определенным количеством неизвестных – но испытания прошли успешно», – сказал Кеес Кастерс, Project Engineer R&D Damen.

Как сообщили SeaNews в Damen, гребной винт WAAMpeller был сертифицирован Bureau Veritas, которое принимало участие в проекте на этапах разработки, производства и тестирования.