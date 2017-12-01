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    • Первые ограничения в Большом порту

    01.12.2017
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    • В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с ухудшением метеоусловий, отрицательными температурами, началом льдообразования на акватории Большого порта и обледенением плавсредств с 00-00 4 декабря запрещается плавание маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

    Запрет не распространяется на маломерные суда портового и рыбопромыслового флота, плавание которых разрешено с учетом ограничений, установленных организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов.

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