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    • Первая кругосветка женского экипажа из Индии

    01.12.2017
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    • Женский экипаж индийского парусника «Tarini» в рамках кругосветной экспедиции добрался до Новой Зеландии.

    Старт кругосветке был дан в Гоа 10 сентября. Через две недели парусник пересек экватор, а в начале ноября – мыс Лювин (Австралия), преодолев 9 800 морских миль. Ожидается, что судно вернется в Гоа в апреле будущего года. За это время экипаж преодолеет пять переходов с заходами в порты Фримантл (Австралия), Литтлтон (Новая Зеландия), Порт-Стэнли (Фолклендские острова) и Кейптаун (ЮАР).

    Отмечается, что экипаж регулярно собирает различные данные, в том числе метеорологические.

    В Индии это первая женская кругосветка. Примечательно, что все члены экипажа – офицеры Военно-морского флота.

    В торговом мореплавании чисто женских экипажей не бывает. Единственным, кто запустил контейнерную линию Good Lady C Line, полностью укомплектованную женскими экипажами, стал SeaNews. Правда, это было 1 апреля.

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