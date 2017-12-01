Первая кругосветка женского экипажа из Индии

Женский экипаж индийского парусника «Tarini» в рамках кругосветной экспедиции добрался до Новой Зеландии.

Старт кругосветке был дан в Гоа 10 сентября. Через две недели парусник пересек экватор, а в начале ноября – мыс Лювин (Австралия), преодолев 9 800 морских миль. Ожидается, что судно вернется в Гоа в апреле будущего года. За это время экипаж преодолеет пять переходов с заходами в порты Фримантл (Австралия), Литтлтон (Новая Зеландия), Порт-Стэнли (Фолклендские острова) и Кейптаун (ЮАР).

Отмечается, что экипаж регулярно собирает различные данные, в том числе метеорологические.

В Индии это первая женская кругосветка. Примечательно, что все члены экипажа – офицеры Военно-морского флота.

В торговом мореплавании чисто женских экипажей не бывает. Единственным, кто запустил контейнерную линию Good Lady C Line, полностью укомплектованную женскими экипажами, стал SeaNews. Правда, это было 1 апреля.