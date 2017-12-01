Информационно-аналитическое агентство

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    • Новая жертва кибератаки

    01.12.2017
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    • Британские брокеры и аналитики Clarksons стали жертвой кибератаки. Компания подтвердила факт несанкционированного доступа к своей компьютерной системе.

    Предварительное расследование показало, что несанкционированный доступ был осуществлен через изолированный пользовательский аккаунт, который теперь заблокирован.

    Компания ввела дополнительные меры кибербезопасности, которые, как надеются в Clarksons, предотвратят подобные инциденты в будущем.

    На бизнес-процессах компании кибератака никак не сказалась.

    В то же время, предупредили в Clarksons, не исключено, что лицо или лица, проникшие в информационную систему, могут опубликовать полученные таким образом конфиденциальные данные, за что компания заранее извинилась перед акционерами, клиентами и сотрудниками.

    «Мы работаем в тесном сотрудничестве со специальными подразделениями полиции и экспертами в сфере кибербезопасности, чтобы получить как можно более полное понимание, как произошел инцидент и что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить своих клиентов сейчас и в будущем», – сказал CEO Clarksons Энди Кейс.

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