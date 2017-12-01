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    • Интеграция Hapag-Lloyd и UASC завершена

    01.12.2017
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    • Hapag-Lloyd объявил об успешном окончании интеграции с UASC.

    Как отметил CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен, благодаря опыту компании в слияниях, таким, например, как с CP Ships в 2005 году и с CSAV в 2014 году, интеграция с UASC завершилась за полгода.

    Напомним, сделка по слиянию Hapag-Lloyd с United Arab Shipping Company была закрыта 24 мая 2017 года, в результате были объединены действующий бизнес, IT-системы и флот.

    Теперь в объединенном Hapag-Lloyd 12 тыс. сотрудников и пять регионов продаж. Компания представлена в 126 странах. Ее флот составляет 215 контейнеровозов. В настоящее время Hapag-Lloyd предлагает 125 линейных сервисов.

    По информации Hapag-Lloyd, начиная с 2019 года в результате слияния с UASC компания ожидает годовую синергию 435 млн долларов. «Уже с 2018 года мы получим выгоду от слияния двух компаний благодаря значительному сокращению расходов», – почеркнул Р.Хаббен Янсен.

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