По итогам 11 месяцев 2017 года погрузка на сети РЖД составила 1 млрд 151,1 млн тонн. По сравнению с показателем января-ноября прошлого года погрузка выросла на 3% .

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», на погрузку каменного угля приходится порядка трети от общего объема, по итогам отчетного периода она увеличилась на 9% (до 325,9 млн тонн).

Отрицательная динамика по второму по объему грузу – нефти и нефтепродуктам. За январь-ноябрь этого года погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась, но незначительно – на 0,1% (до 214,2 млн тонн).

Положительная динамика за отчетный период отмечается в погрузке железной и марганцевой руды – рост на 0,2% до 100,7 млн тонн, черных металлов – на 1,8% до 65,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 7% до 51,9 млн тонн, лесных грузов – на 2,8% до 39,6 млн тонн, соды и химикатов – на 2% до 23,8 млн тонн, лома черных металлов – на 4,5% до 14,4 млн тонн.

Погрузка зерна выросла на 15,7% и составила 19,6 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 4% больше, чем за 11 месяцев 2016 года – их объем составил 33,6 млн тонн. Погрузка цемента впервые с марта месяца показывает положительный результат – плюс 0,2% (до 25,4 млн тонн).

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка третьего по объемам груза на сети РЖД – строительных грузов – была на 6,8% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года, и составила 123,5 млн тонн. Также снизились объемы кокса – на 4,6% до 10,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 4,5% до 18,6 млн тонн.

В ноябре 2017 года погрузка на сети РЖД составила 105,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем погрузка упала на 2,2% .

Грузооборот за ноябрь 2017 года составил 210,6 млрд тарифных т/км (+5,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 268,9млрд т/км (+5,3%).

Грузооборот на сети РЖД сначала года вырос на 6,5% по сравнению с 11 месяцами прошлого года и составил 2272,1 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за январь-ноябрь этого года увеличился на 6,1% – до 2897,1 млрд тарифных т/км.