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    • Ветер и волна на море

    01.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Тихом океане в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление будет распространяться на соседние районы. Сохранится до конца суток 2 декабря,
    • В Черном море от портпункт Черноморское до Феодосии ветер юго-восточный 13-18 м/сек, высота волны 1,3-2 м,
    • В Балтийском море: в юго-восточной части моря ветер северный, северо-западный 12-17 м/сек, высота волны 2-3 м,
    • В Баренцевом море на западе моря и северном побережье Норвегии ожидается южный, юго-западный ветер 18-23 м/сек.

     

     

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