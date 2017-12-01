Ветер и волна на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Тихом океане в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление будет распространяться на соседние районы. Сохранится до конца суток 2 декабря,
- В Черном море от портпункт Черноморское до Феодосии ветер юго-восточный 13-18 м/сек, высота волны 1,3-2 м,
- В Балтийском море: в юго-восточной части моря ветер северный, северо-западный 12-17 м/сек, высота волны 2-3 м,
- В Баренцевом море на западе моря и северном побережье Норвегии ожидается южный, юго-западный ветер 18-23 м/сек.