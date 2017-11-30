Lada возвращается в Иорданию

В Иорданию после многолетнего перерыва вернулись российские автомобили Lada. Отправка осуществляется через Новороссийск.

Как рассказали SeaNews в компании TMBCL, отгрузка автомобилей концерна АвтоВаз осуществляется на терминале «Новорослесэкспорт» на ро-ро фидер Neptune Lines, агентами которых в России является TMBCL.

Частота судозаходов – два раза в месяц со стыковками в хабах Ближнего Востока – Бейруте или Александрии. Доставка автомашин в Акабу (Иордания) предлагается с транзитным сроком 20 суток, что быстрее и дешевле, чем при доставке через Санкт-Петербург.

В 2015-2016 годах таким же маршрутом TMBCL отправляла грузовые автомобили КАМАЗ.

«Первые две отправки осуществлялись по ордеру иорданского дилера, – пояснил SeaNews директор по продажам TMBC Logistics Novorossiysk Александр Булыгин. – Следующие объемы АвтоВаз планирует осуществлять уже самостоятельно, ориентируясь на динамику продаж».

По данным TMBCL, в первые две партии вошло около 56 автомобилей различных моделей.

По информации АвтоВаза, в столичном Аммане (Иордания) открылся новый автосалон Lada компании Global Vehicle Trading. В модельном ряду Lada для Иордании представлены такие марки как Lada Vesta, Lada Granta, 3- и 5-дверная Lada 4х4, 7-местный универсал и фургон Lada Largus, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Местным покупателям будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.