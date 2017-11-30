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    • CMA CGM рассчитывает на улучшение показателей

    30.11.2017
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    • CMA CGM опубликовал основные операционные и финансовые показатели за третий квартал 2017 года.

    Объем перевозок линии увеличился на 11,6% и составил 4,46 млн TEU. Рост объемов в компании связывают с существенным увеличением грузопотока в рамках альянса OCEAN Alliance, на трейдах Азия – США и Азия – Европа, а также на большинстве направлений Север – Юг и внутрирегиональных маршрутов.

    При этом флот вырос на 6,3% по числу судов и на 12,1% по суммарной вместимости, на конец отчетного периода CMA CGM оперировал 489 судами совокупной вместимостью 2,5 млн TEU.

    Выручка увеличилась на 27,7% до 5,7 млрд долларов. Операционная прибыль составила 568 млн долларов против операционного убытка 86 млн долларов годом ранее.

    Чистая прибыль группы составила 323 млн долларов против чистого убытка 268 млн долларов за третий квартал 2016 года.

    В октябре-ноябре группа разместила облигации на сумму 750 млн евро, выручка от которых будет использована на досрочную выплату кредита, взятого под залог судов, а также выкуп облигаций NOL со сроком погашения в 2019 году.

    По итогам всего 2017 года CMA CGM рассчитывает существенно улучшить показатели в сравнении с показателями 2016 года.

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