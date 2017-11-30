30 ноября в истории транспортной отрасли

1854 год. Только-только ставший хедивом (правителем) Египта Саид-паша предоставил французскому дипломату и инженеру Фердинанду Лессепсу концессию на строительство Суэцкого канала. Выбор пал на Лессепса благодаря его дружбе с Саид-пашой, зародившейся еще в 30-е годы, когда Лессепс был консулом в Каире, а французы уже в то время разрабатывали планы сооружения канала. Прошло еще 15 лет, и Суэцкий канал был торжественно открыт.

1931 год. В Луганске выпущен первый тяжёлый грузовой паровоз серии «Феликс Дзержинский».

1941 год. По решению Государственного Комитета Обороны в городе Миассе начинается автомоторное и литейное производство на базе эвакуированных цехов Московского автомобильного завода. Отсюда пошла история УралАЗа.

1955 год. Из Калининграда отправилась первая советская экспедиция в Антарктиду для устройства на южном материке постоянных полярных станций.

В этот день флагманское судно 1-й КАЭ, дизель-электроход «Обь», покинуло Калининград. Позднее вслед за ним отправились дизель-электроход «Лена» и рефрижератор № 7. Суда двигались к наименее исследованному району Восточной Антарктиды, где надлежало построить научный поселок и оставить на зимовку около 100 человек.

Первый советский антарктический поселок — двадцать одно здание и аэродром — был возведен за два месяца. И 13 февраля 1956 года над обсерваторией “Мирный” был поднят государственный флаг СССР.

1975 год. Состоялась премьера Porsche 924. Нефтяной кризис заставил именитую марку создать бюджетную модель в содружестве с WV и Audi. Впервые в истории конструкторы Porsche расположили двигатель спереди. Причем это был «чужой», фольксвагеновский, двигатель с водяным охлаждением. В Porsche его доработали, подняв мощность с 75 до 125 л.с. Это придало машине динамику, достойную спорткара: 10 с до «сотни» и 200 км/ч «максималки». Для сохранения развесовки КПП расположили сзади, в одном корпусе с главной передачей. В передней подвеске применили нехарактерные для Porsche пружины, а руль не имел гидроусилителя.

Выпуск новой модели наладили на одном из заводов Audi. Мнения почитателей марки разделились. Одни восторженно восприняли возможность купить настоящий Porsche за меньшие деньги (924-ая стоила в 1,5 раза дешевле 911-ой). Другие же назвали модель «Porsche для домохозяек». Чтобы удовлетворить более привередливых клиентов, была выпущена турбоверсия 924-ой. Мощность того же исходного двигателя довели до 170 л.с., что позволило поднять максимальную скорость до 225 км/ч.