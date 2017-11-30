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    • Первое пассажирское судно на водороде

    30.11.2017
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    • Бельгийская компания Compagnie Maritime Belge (CMB) построила первое в мире пассажирское судно «Hydroville», которое работает на водороде. Длина катамарана составляет 14 м, ширина – 4,2 м, максимальная скорость – 27 узлов в час. «Hydroville» оснащен двумя двухтопливными двигателями. Вместимость – 16 пассажиров и два члена экипажа.

    Как сообщили SeaNews в компании, катамаран – пока пилотный проект по испытанию водорода, который не производит вредных выбросов а атмосферу, в качестве топлива, с прицелом на применение этой технологии в последующем на больших судах.

    «Челнок» будет задействован на маршруте Крейбеке – Антверпен для перевозки сотрудников компании CMB в час пик. Его также можно будет использовать в экскурсионных и представительских целях.

    Судно оснащено 16 удобными сиденьями, которые могут быть настроены в трех различных конфигурациях, например, для проведения совещаний. На корме имеется открытая пассажирская палуба. Кроме того, для длительных поездок в распоряжении гостей небольшой камбуз и туалет. Для повышения уровня комфорта смонтирована звукоизоляция и установлены два кондиционера.

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