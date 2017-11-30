Операция «Преемник» завершена

В соответствии с пожеланиями Жака Сааде, а также после объединения должностей CEO и председателя правления Совет директоров CMA CGM назначил Родольфа Сааде на должность CEO и председателя правления CMA CGM.

«7 февраля я назначил Родольфа Сааде на должность CEO. Его стратегия принесла хорошие операционные и финансовые результаты. Я уверен за будущее группы. Поэтому я решил доверить Родольфу пост председателя группы в дополнение к его текущим обязанностям в качестве CEO. У него есть абсолютная поддержка Совета директоров, управленческой команды и 29 тысяч сотрудников – тех людей, с которыми ему продолжать развитие CMA CGM», – заявил основатель компании Жак Сааде.

«Это историческое решение для нашей компании, которая стала ключевым мировым игроком под его правлением. Я буду продолжать развитие нашей компании и укреплять ее позиции в качестве лидера», – отметил в свою очередь Родольф Сааде.

Стоит отметить, что прежде Р.Сааде был Executive Officer. Он начал работать в CMA CGM Group в США в 1994 году, затем работал в Гонконге, после чего вернулся в Марсель, где отвечал за сервисы между портами Северного Китая и Японии. С 1997 по 2000 возглавлял различные линейные направления. В 2009 году отвечал за финансовую реструктуризацию группы. В 2015 и 2016 годах успешно провел сделку по приобретению Neptune Orient Lines (NOL). В апреле прошлого года он вел переговоры с тремя азиатскими конкурентами, завершившиеся подписанием крупнейшего в отрасли соглашения о сотрудничестве.

CMA CGM с самого начала создавалась как семейный бизнес. Жак Сааде, покинувший Ливан, спасая свою семью от войны, основал Compagnie Maritime d’Affretement (CMA) в Марселе 13 сентября 1978 года. Компания начиналась с одного судна и одной линии между Марселем, Ливорно, Латтакией и Бейрутом. В 1986 году компания вышла за пределы Средиземноморского региона, ее судно впервые прошло через Суэцкий канал. В 1983 году был запущен сервис между Северной Европой и Азией (Сингапуром, Южной Кореей, Японией), в 1992 году был открыт первый коммерческий офис CMA в Китае, в Шанхае. В 1996 году была приобретена CGM, в 2005 году – Delmas, в результате чего в 2006 году CMA CGM вышла на третье место в мировой табели о рангах контейнерных линий.