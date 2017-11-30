Награда лоцманам

В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне прошло вручение наград «За исключительную храбрость на море».

В этом году награду IMO получили лоцманы из Хьюстона Майкл МакДжи и Майкл Филипс, с риском для жизни предотвратившие в сентябре 2016 года серьезную катастрофу.

На 247-метровом танкере «Aframax River», проводку которого они осуществляли по Хьюстонскому морскому каналу, произошел отказ двигателей, потерявшее управление судно потеряло столкнулось с двумя швартовными буями и загорелось.

М.МакДжи удалось отвести горящий танкер от других судов и причальных сооружений. М.Филипс в это время координировал действия Береговой охраны и пожарных по тушению пожара, а потом, схватив огнетушитель, боролся с огнем, подобравшимся к мостику.

Пожар был локализован в течение полутора часов. Лоцманы отделались незначительными ожогами. М.МакДжи смог при помощи буксиров поставить судно к причалу.

К награде М.МакДжи и М.Филипса представила Международная ассоциация морских лоцманов (IMPA).

«Это не то, к чему нас готовят или чем мы занимаемся. Честно говоря, у нас не было даже времени думать, что надо делать – мы просто действовали», – сказал, принимая награду, М.Филипс.

«Хотелось бы думать, что мы сделали то, что сделали, во многом потому, что мы государственные лоцмана. Мы привыкли принимать на себя ответственность с того момента, когда мы поднимаемся на борт. Лоцмана не сидят и не ждут, когда кто-то скажет им, что делать. Мы также чувствуем свою ответственность за безопасность порта. <…> Мы принимаем эту награду за себя и за всех наших коллег-лоцманов в Хьюстоне и во всем мире».