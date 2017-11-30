Китайская национальная платформа для логистики LOGINK

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ LOGINK – ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В 2010 году в рамках Таможенного Союза была начата разработка Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли (далее – ИИСВВТ), на создание которой к 2014 году израсходовано 1,5 млрд. рублей. В конце 2014 года ИИСВВТ была переименована в Интегрированную информационную систему Союза (ИИСС) и разработку «новой» системы снова профинансировали на 1,5 млрд. рублей (так совпало). К концу 2016 года про ИИС говорить перестали и на совещаниях в ЕЭК снова возникла тема ИИСВВТ. Но ни участники внешней, ни участники взаимной торговли государств-членов ЕАЭС ни системы ИИСВВТ, ни системы ИИСС до настоящего времени так не видели.

Тем временем подобную систему построили в Китае.

23 ноября 2017 года на конференции Международной ассоциации портовых информационных систем IPCSA “Globally Connected Logistics” китайская делегация представила Национальную логистическую платформу LOGINK. Китайскому Министерству транспорта и логистики удалось за 7 лет создать национальную логистическую платформу LOGINK, предназначенную ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – китайских предприятий в области производства, транспортировки и логистики.

Минкомсвязи России и Минтранс России, в отличие от китайских коллег, основное внимание уделяют межминистерскому взаимодействию G2G (government-to-government, англ.) в рамках «бесконечной» по срокам и финансированию Системы межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ, пользу от которой предприятия российского бизнеса вряд ли смогут заметить.

Вчера китайские коллеги прислали видеопрезентацию LOGINK. Ее можно посмотреть по ссылке ниже.

Из презентации можно узнать, что в рамках реализации LOGINK на основе единых стандартов информационного взаимодействия была создана национальная система взаимодействия логистических систем, позволяющая интегрировать не только информационные потоки всех ж.д. станций, аэропортов и портов КНР, но и морских портов Японии и Кореи. В этом фильме не упоминаются столь характерные для Таможенного кодекса ЕАЭС «документы и сведения», а также сверки сведений из бумажных и электронных документов, которые так любит ФТС России.

Но там показаны интеграция на общей информационной платформе 52 национальных логистических систем, за счет чего сроки внедрения логистического программного обеспечения в новых компаниях сократились с 8 месяцев до 1 недели. В единую систему обмена логистической информацией включены 50 основных компаний Китая, 91 логистический парк, 450 тысяч китайских предприятий (28% – из сферы производства, 17% – из сферы торговли, 55% – из сферы транспорта и логистики), все ж.д. станции и 26 портов КНР, Японии и Кореи. Система обрабатывает 30 млн сообщений в сутки по 26 сценариям взаимодействия. В год через нее проходит 1,35 трлн товаров.

В устной беседе китайские разработчики рассказали, что основное влияние система LOGINK оказала именно на китайский малый и средний бизнес. Многие китайские логистические «предприятия» состояли из 1-3 человек и одного мопеда с прицепом. У них не было не только никакого информационного обеспечения, но даже компьютера. «Мы дали им инструмент подключения к национальной сети. Это очень здорово в плане подъема информатизации».

Еще они сказали: «Владимир, вот мы в рамках LOGINK взаимодействуем с соседями – с Кореей и Японией. Ну согласись, вместе с нами должна быть Россия. И мы пытаемся наладить совместную работу с Минтрансом России уже 6 лет, и все безрезультатно. Может быть, нам порекомендовали «неправильных» людей?»

На мой взгляд, в отличие от КНР, приоритеты чиновников наших федеральных органов исполнительной власти, как и сотрудников ЕЭК (бывших чиновников), направлены преимущественно на «государственные интересы» в противовес бизнесу, торговле и развитию. Китайский пример показывает, как можно построить ИИСВВТ, ИИСС и «цифровую экономику» на деле – без напыщенных речей и деклараций.

ВИДЕО презентация – https://youtu.be/REQgXs_abOk