А рыбаки против

Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иски городов Куксхафен и Оттерндорф, а также местных рыбаков против официального разрешения дноуглубления и расширения фарватера реки Эльбы.

«При рассмотрении обращений решено отдать приоритет общественным интересам, вытекающим из дноуглубления и расширения фарватера реки Эльбы, над конфликтующими интересами истцов», — цитирует World Maritime News представителя суда.

По словам министра экономики, транспорта и инновациям Гамбурга Франка Хорха, это решение суда приближает к реализации проект углубления Эльбы. Также он добавил, что в план были внесены доработки, и заявка на одобрение будет подана властям в январе 2018 года.

Отмечается, что 13 декабря Федеральный административный суд рассмотрит иски еще четырех частных лиц, а также водоохранных и почвоохранных ассоциаций. Частники выступили с жалобой на шум, вибрацию и эрозию береговой зоны в результате дноуглубительных работ. Ассоциации требуют регламент в отношении обеспечения дренажа и защиты от наводнений. С окончанием этих процессуальных действий судебный процесс будет завершен.

Напомним, решение по проекту дноуглубления и расширения фарватера Эльбы не принималось в течение нескольких лет из-за обращений в суд экологических организаций, которые утверждали, что эти работы могут негативно повлиять на окружающую среду. Однако в феврале этого года Федеральный административный суд в Лейпциге дал разрешение на работы при условии проведения ряда мероприятий, устраняющие экологические риски.

Планом предусмотрено углубление 130-километрового участка Эльбы с тем, чтобы в Гамбург могли заходить суда с осадкой 14,5 м (сейчас максимально допустимая осадка – 13,5 м).