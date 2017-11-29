Информационно-аналитическое агентство

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    • 29 ноября в истории транспортной отрасли

    29.11.2017
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    • 1910 год. Родился Константин Сергеевич Бадигин, исследователь Арктики, капитан ледокольного парохода «Георгий Седов», писатель, Герой Советского Союза. В море впервые вышел в 17 лет. В 1935 году Бадигин был направлен помощником капитана ледокола «Красин» и совершил свое первое плавание по Северному морскому пути. В 1937 году он стал капитаном исследовательского судна «Седов» и отвечал за успешный дрейф через Северный Ледовитый океан, продолжавшийся 812 дней.

    1910 год. Эрнст Сиррин из Чикаго разработал и запатентовал первую в мире автоматическую систему переключения сигналов светофора. На его светофоре были две надписи «Stop» и «Proceed» без подсветки.

    1969 год. Грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66 стал первым изделием отечественного автопрома, которому был присвоен Государственный знак качества. В народе «ГАЗ-66» получил прозвища «шишарик» или «шишига». Не по аналогии с «родней лешего, что живёт в камышах» (значение старинного славянского слова «шишига»), а просто по созвучию со словосочетанием «шестьдесят шесть».

    Производство 66-го продолжалось более четверти века, и, несмотря на это, машина долгое время соответствовала предъявляемым к ней требованиям. Она имела самую высокую удельную энерговооруженность среди советских грузовых автомобилей повышенной проходимости – 33 л. с. на тонну полного веса – и демонстрировала прекрасные ходовые качества практически при любых условиях движения. На сухом твердом грунте ГАЗ-66 одолевал подъемы крутизной до 37 градусов, а на сыпучем песчанике – до 22. Напомним, что его предшественник ГАЗ-63 имел эти показатели соответственно 28 и 4 градуса. Высокую проходимость обеспечивали самоблокирующиеся кулачковые дифференциалы, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, а также оптимальное распределение нагрузок по осям.

    Грузоподъемность ГАЗ-66 составляла 2000 кг. Кроме того, он мог буксировать прицеп полной массой до 2 тонн. На машине устанавливался восьмицилиндровый V-образный бензиновый двигатель, развивавший 115 л. с. при 3200 об./мин. Восьмиступенчатая трансмиссия приводила все четыре колеса без межосевого дифференциала. Колеса обувались в покрышки размерностью 12.00-18. Грузовик весил 3640 кг в снаряженном состоянии и мог разогнаться до 95 км/ч. ГАЗ-66 стал первым изделием отечественной автомобильной промышленности, которому был присвоен Государственный знак качества. Этому способствовало применение в конструкции таких новшеств, как гипоидная главная передача, цельнометаллическая грузовая платформа, откидывающаяся вперед кабина для удобства обслуживания двигателя, гидровакуумный усилитель в приводе тормозов, гидроусилитель рулевого управления, омыватель лобового стекла и высокие эксплуатационные качества.

     

     

     

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