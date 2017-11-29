ТрансКонтейнер снова удвоил прибыль

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности за третий квартал и 9 месяцев 2017 года.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль увеличилась в два раза к аналогичному периоду прошлого года и составила чуть менее 5,2 млрд рублей. Напомним, такая же динамика была и по итогам первого полугодия 2017.

Выручка за январь-сентябрь выросла на 30,7% до 48,2 млрд рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 30,1% до 20,4 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 22,9%.

Показатель EBITDA вырос на 68,7% до 8,9 млрд рублей.

В третьем квартале чистая прибыль «ТрансКонтейнера» составила 2,35 млрд рублей – это в 2 раза выше уровня июля-сентября 2016 года.

Выручка в третьем квартале увеличилась на 31,5% до 17,6 млрд рублей, скорректированная выручка – на 29,7% до 7,4 млрд рублей на фоне роста объемов доходных перевозок на 22,6%.

Показатель EBITDA в третьем квартале вырос на 77,8% до 3,7 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября 2017 года активы компании по МСФО составили чуть менее 54,8 млрд рублей, долг – 6,3 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 1,2 млрд рублей. По сравнению со значением на 31 декабря 2016 года чистый долг сократился на 2,3 млрд рублей, или на 65,6%.