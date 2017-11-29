Терминал по импорту СПГ может появиться в Гамбурге

Nederlandse Gasunie, Koninklijke Vopak и Oiltanking планируют построить терминал по импорту сжиженного природного газа в Гамбурге, сообщает Bloomberg. Мощность СПГ-терминала составит 5 млрд куб м. в год. Это порядка 10% от объема газа, поставляемого в Германию из России. «Поставки СПГ напрямую, а не через терминал в Роттердаме, снизит стоимость газа для потребителей», — цитирует Bloomberg директора по развитию бизнеса «Nederlandse Gasunie NV» Марселя Тайхауса. Кроме того, таким образом планируется снизить риски зависимости от поставок России и Норвегии.

Отмечается, что партнеры будут иметь равные доли в компании, которая будет зарегистрирована уже через несколько недель в Гамбурге. Окончательное инвестиционное решение будет принято в 2019 году, а операции могут начаться к концу 2022 года. Стоимость строительства оценивается от 300 млн до 500 млн евро. Одобрение от Еврокомиссии на создание совместного предприятия партнеры получили в июле этого года.

Как говорится в сообщении Bloomberg, в 2005 году немецкая EON SE рассматривала возможность строительства СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, но из-за высокой стоимости отказалась в пользу доли в СПГ-терминале в Роттердаме.