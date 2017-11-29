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    • Рекордный грузооборот за новейшую историю России

    29.11.2017
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    • В этом году грузооборот будет рекордным за новейшую историю России – в сравнении с 1992 годом вырастет на 30%. Об этом сообщил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров сегодня на открытии III Железнодорожного съезда. Только за последние 6 лет этот показатель увеличился на 17%.

    «Несмотря на экономическую конъюнктуру и внешние вызовы, железнодорожники обеспечивали стабильную работу и создали задел для роста», – сказал О.Белозёров, подводя итоги детельности холдинга за шесть лет. Он подчеркнул, что «Российские железные дороги» входят в число мировых лидеров по ключевым производственным показателям: грузонапряженности, объему перевозок, участковой скорости, энергоэффективности и экологичности.

    Также О.Белозёров отметил расширение международных пассажирских маршрутов, наращивание логистических компетенций холдинга и его участие в транспортном обеспечении международных мероприятий, которые принимала Россия, включая саммит АТЭС во Владивостоке, Всемирную Универсиаду в Казани, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи и Кубок Конфедераций по футболу.

    «Со времени предыдущего съезда компания «РЖД» инвестировала более 2,5 трлн рублей в обновление основных фондов, модернизацию пути, реализацию крупных проектов», – подчеркнул генеральный директор.

    Особое внимание О.Белозёров уделил «значимым результатам в сфере пассажирских перевозок», отметив, что за последние 6 лет перевезено более 6 млрд человек. При этом востребованность скоростных поездов выросла в 3 раза.

    За последние годы холдинг принял участие в разработке всех комплексных планов транспортного обслуживания регионов страны. «В этом вопросе мы выступаем за создание оптимальной модели интеграции всех видов транспорта в единый мультимодальный комплекс», – сказал генеральный директор РЖД.

    Говоря о внедрении передовых технологических и управленческих решений, О.Белозёров привел в пример станцию Лужская (Ленинградская область), где впервые в России реализована полностью автоматизированная технология управления.

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