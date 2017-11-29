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    • Новатэку назначили дату запуска завода «Ямал СПГ»

    29.11.2017
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    • ОАО «Ямал СПГ» получило государственное разрешение на ввод в эксплуатацию основных технологических объектов 1-й очереди завода СПГ.

    По информации компании, первая очередь ОАО «Ямал СПГ» включает первую технологическую линию производства сжиженного природного газа, 58 газовых скважин и необходимую инфраструктуру.

    Проектная мощность первой технологической линии – 5,5 млн тонн СПГ в год. «Ямал СПГ» планирует начать отгрузку продукции в соответствии с графиком до конца 2017 года.

    Всего на заводе «Ямал СПГ» будут работать три производственные линии общей мощностью 16,5 млн тонн сжиженного газа в год. Завод будет работать на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. 

    Акционерами завода выступают НОВАТЭК (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). 

    На полную мощность предприятие должно выйти в 2019 году.

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