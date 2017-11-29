Наши на Кубе

Семь тепловозов, отправленных из порта Санкт-Петербург сквозным сервисом «Хёг Автолайнерс» в начале октября, прибыли на Кубу.

Как рассказали SeaNews в «Хёг Автолайнерс Эдженси Раша», выгрузка тепловозов прошла оперативно, поскольку использование ро-ро судов подразумевает быстрый и безопасный процесс погрузки/выгрузки независимо от типа груза, расположенного на ролл-трейлере.

Выкатывание одного ролл-трейлера с локомотивом с судна на причал занимает около 15-20 минут, а постановка одного локомотива на рельсы – около 20-30 минут. При этом, обе операции могут производиться параллельно. Таким образом, фактическая выгрузка семи ролл-трейлеров с локомотивами согласно плану занимает 3-4 часа, с учетом постановки всех семи локомотивов на кубинские рельсы и возвратом порожнего линейного оборудования (ролл-трейлеры, стопперы, ремни) на борт судна.

Отгрузка следующей партии из восьми локомотивов на 60-футовых ролл-трейлерах с рельсами планируется на вторую половину декабря с терминала «Петролеспорт», оттуда судно отправится в порт Бремерхафен. Отгрузка из Бремерхафена будет осуществлена в первой половине января на тех же судах «Хёг Автолайнерс», которые обслуживают карибское направление.

«Тепловозы группы «Синара» поставляются на Кубу в рамках договора между РЖД и Кубинскими железным дорогами, нацеленного на значительное обновление железнодорожной системы на Кубе к 2021 году», – пояснили SeaNews в «Хёг Автолайнерс Эдженси Раша».

Фото и видео «Хёг Автолайнерс Эдженси Раша»