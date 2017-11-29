Назначение в ЮТУ

Приказом ФТС России от 3 ноября 2017 года № 3467-К с 28 ноября 2017 года на должность начальника Новороссийского автотранспортного таможенного поста назначен подполковник таможенной службы Хачатур Хрхрян.

По информации Южного таможенного управления, службу в таможенных органах Х.Хрхрян начал с февраля 2004 года. Проходил службу на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава Ростовской таможни, прошел путь от инспектора до начальника отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством. Награжден медалью «За службу в таможенных органах» 3 степени, нагрудным знаком «Чемпион», отмечают в пресс-службе ЮТУ.

Отметим, что в структуру поста входят отделы таможенного оформления и таможенного контроля, таможенного досмотра, специальных таможенных процедур.

Как пояснили SeaNews в Новороссийской таможне, предыдущим начальником Новороссийского автотранспортного таможенного поста был полковник таможенной службы Арсен Арутюнов.