М.Соколов о развитии жд инфраструктуры

29 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в работе III Железнодорожного съезда, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

В своем выступлении министр остановился на развитии инфраструктуры железных дорог, в частности, на развитии железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив проектах и модернизации Восточного полигона.

С этого года Восточный полигон функционирует как единый технологический комплекс, отметил М.Соколов. «В Иркутске развернут и функционирует диспетчерский центр, обеспечивающий управление перевозочным процессом от Кузбасса до портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Формируются специальные маршруты инновационных вагонов повышенной грузоподъемности и увеличенными межремонтными сроками. Существенно обновлен парк локомотивов. Сокращены интервалы движения грузовых поездов и увеличена их скорость».

Знаковым событием 2017 года М.Соколов назвал открытие грузового движения по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово. По его словами, с декабря этого года планируется полностью перевести движение поездов на новую линию в соответствии с нормативным графиком на 2017-2018 годы: 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

Важной задачей М.Соколов назвал развитие скоростного и высокоскоростного движения. Сейчас на железнодорожном транспорте протяженность таких линий составляет 1250 км, этого мало, работа должна быть продолжена, считает министр.

«Не нужно считать фантастическим проект высокоскоростного железнодорожного транспортного коридора «Москва-Пекин». Это глобальный геополитический проект, сопоставимый с Суэцким каналом, Евротоннелем, Транссибом и другими созидательными инфраструктурными решениями, которые изменили логистику континентов, да и планеты в целом», – сказал М.Соколов.

Министр также рассказал о развитии законодательной базы железнодорожного транспорта. По его словам, сейчас идет комплексная актуализация принятых в 2003 году правил перевозок железнодорожным транспортом, с тем чтобы адаптировать их к современным экономическим и рыночным условиям; разрабатываются правовые условия обеспечения безопасных условий эксплуатации железнодорожного транспорта.

Для решения задачи по повышению привлекательности участия частных инвесторов в развитии инфраструктуры Минтрансом России разработан законопроект, предусматривающий снятие ограничений на оборот части недвижимого имущества ОАО «РЖД», а также предусматривающего положения о взаимодействии владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования с пользователями услуг на основе долгосрочных соглашений. По мнению министра, эти изменения должны мотивировать частных инвесторов вкладывать средства в строительство и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

М.Соколов также особо отметил работу над двумя законопроектами, которые вносят изменения в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и направлены на обеспечение допуска к управлению тяговым подвижным составом только квалифицированных лиц, а также законопроект, который направлен на усиление института ответственности водителей транспортных средств, за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. «Указанные инициативы направлены на повышение общего состояния безопасности работы железнодорожного транспорта», – подчеркнул М.Соколов.

Фото: пресс-служба Минтранса